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МИД ответил на слова посла США о виновниках начала Второй мировой войны

Российский МИД отреагировал на слова американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что Вторую мировую войну согласились начать Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Соответствующее сообщение опубликовали на англоязычной странице ведомства в Twitter.

В МИД предположили, что Мосбахер, вероятно, «получала плохие оценки по истории в школе». «Удивительно слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой войне», — отметили там.

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Политика

Ранее американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о польском после времен 1930-х годов. По ее словам, войну согласились начать лидеры СССР и Германии, а Польша стала жертвой конфликта.

Так Мосбахер отреагировала на заявление Птина о том, что посол Польши в Германии Юзеф Липски, который занимал этот пост до Второй мировой войны, был «сволочью и антисемитской свиньей». По его словам, посол обещал установить памятник Гитлеру за отправку всех евреев в Африку.

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об антисемитской свинье
Политика

Из-за слов Путина МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Позднее дипломат сообщил, что беседа в ведомстве прошла в жестком ключе, но была вполне корректной. «Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — отметил Андреев.

Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в сговоре с нацисткой Германией и назвал пакт Молотова — Риббентропасоюзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. Он отметил, что СССР и Германия развязали Вторую мировую войну.

Теги: США, посол, Польша
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