МИД ответил на слова посла США о виновниках начала Второй мировой войны

МИД ответил на слова посла США о виновниках начала Второй мировой войны

Российский МИД отреагировал на слова американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что Вторую мировую войну согласились начать Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Соответствующее сообщение опубликовали на англоязычной странице ведомства в Twitter.

В МИД предположили, что Мосбахер, вероятно, «получала плохие оценки по истории в школе». «Удивительно слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой войне», — отметили там.

Ранее американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о польском после времен 1930-х годов. По ее словам, войну согласились начать лидеры СССР и Германии, а Польша стала жертвой конфликта.

Так Мосбахер отреагировала на заявление Птина о том, что посол Польши в Германии Юзеф Липски, который занимал этот пост до Второй мировой войны, был «сволочью и антисемитской свиньей». По его словам, посол обещал установить памятник Гитлеру за отправку всех евреев в Африку.