Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Онлайн-трансляция

По словам Шинкаревой, к дерущимся мужчинам подбежала Екатерина (Бобкова, она давала свидетельские показания в суде ранее — РБК). Она легла, чтобы защитить водителя.

Обвинитель уточняет у Шинкаревой: «Вы драку-то видели? Как это выглядело?» Та говорит, что не помнит. «У вас каждый день кого-то на глазах избивают?» — интересуется прокурор. Шинкарева говорит, что точно не помнит и не будет сочинять. Она заметила, что у водителя на лице была кровь, а «на теле не рассматривала».