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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Онлайн-трансляция

Пресненский суд продолжает рассматривать дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 25 апреля обвиняемые дадут показания. РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию
Сначала новые
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12:14
Александр Кокорин, слушая показания, улыбается, периодически зевает, постукивает по клетке пальцами.
12:06

По словам Шинкаревой, к дерущимся мужчинам подбежала Екатерина (Бобкова, она давала свидетельские показания в суде ранее — РБК). Она легла, чтобы защитить водителя.

Обвинитель уточняет у Шинкаревой: «Вы драку-то видели? Как это выглядело?» Та говорит, что не помнит. «У вас каждый день кого-то на глазах избивают?» — интересуется прокурор. Шинкарева говорит, что точно не помнит и не будет сочинять. Она заметила, что у водителя на лице была кровь, а «на теле не рассматривала».

11:57

Павел Мамаев замахнулся на водителя в ответ, «и пошло-поехало, как ком», говорит Шинкарева. Водитель начал отходить, мужчины из компании побежали за ним. «Любой нормальный человек ответить бы хотел», — поясняет Шинкарева.

Прокурор уточняет: «Далеко ли ушел водитель спокойным шагом, за которым они побежали?» Шинкарева считает, что примерно на 150 метров. Кирилл Кокорин упал, началась драка, «кто-то разнимал, кто-то смотрел». Когда водитель упал, рядом находилось примерно пять человек. «У меня плохое зрение, даже на вас смотреть не могу», — говорит Шинкарева.

11:48

Алена Шинкарева говорит, что знакома с подсудимыми. В ночь на 8 октября 2018 года встретила их в клубе, где отдыхала с подругами. По ее словам, все отдыхали и танцевали, потом стало скучно и решили поехать дальше. В клуб «Эгоист» компания приехала в составе примерно 10 человек, там они пробыли около 2,5 часов и решили отправиться поесть.

Когда они выходили из «Эгоиста», прибежала темноволосая девушка и сказала, что Александра назвали «петухом» (подобные показания давали и другие свидетели драки у клуба). Мужчины пошли к машине и начали расспрашивать водителя, почему он так выразился и говорил ли он такое. Шинкарева уточняет, что спрашивал Павел Мамаев. Что ответил водитель, она не помнит, но говорит, что тот замахнулся на Павла. Деталей Шинкарева не помнит, потому что «полгода прошло».

11:47
Заседание было назначено на 11:00, но началось позже, потому что прокурор Светлана Тарасова по пути в суд попала в аварию. В пресс-службе это назвали «мелким ДТП», Тарасова не пострадала.
11:45

Суд начинает слушать очередного свидетеля. Это модель Алена Шинкарева. Она выступает по видеосвязи.

10:37
Пострадавший в драке в «Кофемании» Денис Пак показал, что компания молодых людей вела себя «по-хамски», резко отреагировала на замечания и просьбы чиновника вести себя потише. По словам Пака, они обратили внимание на его внешность и сравнили его с корейским певцом Psy (о словах «вы похожи на Гангнам стайл» рассказывали и свидетели). Подойдя к его столу, кто-то из компании ударил его стулом, потом также последовали удары по голове. В процессе конфликта ему также говорили, что он «должен ехать в Китай и там делать замечания».
10:36

На прошлых заседаниях суд выслушал показания ряда свидетелей, а также потерпевших. Свидетели, отдыхавшие вместе с фигурантами дела, заявили об агрессивном поведении пострадавших перед драками.

Подробнее о первых показаниях свидетелей в суде читайте здесь
10:36
Напомним, футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста Любительской лиги Александра Протасовицкого обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это ст. 116 о побоях, ч. 2 ст. 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и ч. 2 ст. 115 о причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, 8 октября прошлого года они устроили несколько драк в Москве. В потасовках пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.
10:35

Добрый день! РБК начинает текстовую трансляцию с заседания Пресненского суда по делу футболистов Мамаева и Кокорина. Сегодня дают показания сами обвиняемые.

Авторы: Кирилл Сироткин, Анастасия Антипова
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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