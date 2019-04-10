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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное
В Пресненском суде идет второе заседание по рассмотрению дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по существу. Накануне в суде выступили трое свидетелей. Главное на втором заседании — в обзоре РБК
Павел Мамаев (в центре) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Как проходит заседание

  • Первый свидетель на заседании в среду — друг детства Александра Кокорина Геннадий Куропаткин.
  • Куропаткин рассказывает, что приехал с Кокориным и Мамаевым из Санкт-Петербурга вечером накануне событий. Они отправились вместе в один клуб, потом переместились в «Эгоист», а затем решили отправиться позавтракать. Дальше он описывает инцидент с Соловчуком. По его словам, тот оскорбительно высказался в адрес компании, вел себя агрессивно. Мамаев взял Соловчука за куртку, и тот ударил его. После ответного удара мужчина стал убегать. Следующее, что видел Куропаткин — как Соловчук лежит на земле, а все остальные стоят вокруг него. После драки, как говорит свидетель, Соловчук был в нормальном состоянии, сам сел в машину и уехал.
  • В «Кофемании» Куропаткин заказал виски, что пили остальные, не помнит. По его словам, никто в компании не проявлял агрессию, все веселились. Пак пришел в кафе чуть позже. Футболисты несколько раз сравнили его с корейским репером Psy, исполнителем песни Gangnam Style. В ответ Пак нецензурно выругался. Далее, по словам Куропаткина, Кокорин-старший хотел подсесть к Паку, но попал ему стулом по руке. После этого перепалка продолжалась какое-то время, но стороны, по словам свидетеля, расстались «на хорошей ноте».
  • Отвечая на вопросы стороны защиты, Куропаткин говорит, что на первом допросе провел 16 часов и почти не знакомился с показаниями, прежде чем подписал их.

Цитаты

  • Геннадий Куропаткин, утвердительно ответив на вопрос судьи, присаживался ли на Александра Кокорина в «Кофемании», пояснил: «Он мне друг. Я просто сел, встал, посмеялись над этим».
  • Свидетель Куропаткин о конфликте с Паком в «Кофемании»: «Подошел Саша, взял стул, хотел сесть. Кто знает Кокорина, все знают, что это доброй души человек. Он махнул стулом и попал по руке».

За что судят футболистов

Фигурантами дела стали четыре человека: нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий.

По версии следствия, 8 октября в столице прошлого года произошло несколько драк с участием обвиняемых. Сначала они напали на водителя Виталия Соловчука, а позже в «Кофемании» устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК: ч. 2 ст. 213 — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 ст. 115 — причинение легкого вреда здоровью и ст. 116 — побои.

Братьев Кокориных и Павла Мамаева арестовали 11 октября, на следующий день заключили под стражу Протасовицкого. Дело передали в суд 25 марта после завершения предварительного следствия, фигуранты продолжают находиться под арестом.

Как прошло первое заседание

  • Первое заседание по существу дела прошло в Пресненском суде 9 апреля.
  • Обвиняемые признали вину частично. Павел Мамаев отрицает предварительный сговор, а братья Кокорины не признают хулиганство.
  • Заседание продлилось почти до десяти вечера. За это время суд заслушал трех свидетелей, это знакомые Кокорина и Мамаева Карен Григорян и Екатерина Бобкова, а также Геннадий Краснов, который находился в «Кофемании» в момент конфликта, но не знаком ни с кем из его участников.
  • Григорян и Бобкова показали, что Денис Пак вел себя агрессивно. Краснов заявил, что Пак и Кокорин примирились еще в кафе.
  • В суде также прочли протоколы показаний Григоряна и Бобковой, данных на предварительном следствии, поскольку, по мнению обвинения, с ними расходились некоторые факты, рассказанные свидетелями в суде.

Читать подробнее о первом заседании суда

Материал дополняется

Автор: Анастасия Антипова
Теги: Павел Мамаев, Александр Кокорин
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