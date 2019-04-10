Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

За что судят футболистов

Фигурантами дела стали четыре человека: нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий.

По версии следствия, 8 октября в столице прошлого года произошло несколько драк с участием обвиняемых. Сначала они напали на водителя Виталия Соловчука, а позже в «Кофемании» устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК: ч. 2 ст. 213 — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 ст. 115 — причинение легкого вреда здоровью и ст. 116 — побои.

Братьев Кокориных и Павла Мамаева арестовали 11 октября, на следующий день заключили под стражу Протасовицкого. Дело передали в суд 25 марта после завершения предварительного следствия, фигуранты продолжают находиться под арестом.