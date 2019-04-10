Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

Как проходит заседание
- Первый свидетель на заседании в среду — друг детства Александра Кокорина Геннадий Куропаткин.
- Куропаткин рассказывает, что приехал с Кокориным и Мамаевым из Санкт-Петербурга вечером накануне событий. Они отправились вместе в один клуб, потом переместились в «Эгоист», а затем решили отправиться позавтракать. Дальше он описывает инцидент с Соловчуком. По его словам, тот оскорбительно высказался в адрес компании, вел себя агрессивно. Мамаев взял Соловчука за куртку, и тот ударил его. После ответного удара мужчина стал убегать. Следующее, что видел Куропаткин — как Соловчук лежит на земле, а все остальные стоят вокруг него. После драки, как говорит свидетель, Соловчук был в нормальном состоянии, сам сел в машину и уехал.
- В «Кофемании» Куропаткин заказал виски, что пили остальные, не помнит. По его словам, никто в компании не проявлял агрессию, все веселились. Пак пришел в кафе чуть позже. Футболисты несколько раз сравнили его с корейским репером Psy, исполнителем песни Gangnam Style. В ответ Пак нецензурно выругался. Далее, по словам Куропаткина, Кокорин-старший хотел подсесть к Паку, но попал ему стулом по руке. После этого перепалка продолжалась какое-то время, но стороны, по словам свидетеля, расстались «на хорошей ноте».
- Отвечая на вопросы стороны защиты, Куропаткин говорит, что на первом допросе провел 16 часов и почти не знакомился с показаниями, прежде чем подписал их.
Цитаты
- Геннадий Куропаткин, утвердительно ответив на вопрос судьи, присаживался ли на Александра Кокорина в «Кофемании», пояснил: «Он мне друг. Я просто сел, встал, посмеялись над этим».
- Свидетель Куропаткин о конфликте с Паком в «Кофемании»: «Подошел Саша, взял стул, хотел сесть. Кто знает Кокорина, все знают, что это доброй души человек. Он махнул стулом и попал по руке».