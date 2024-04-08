Власти заявили о продолжении разрушения дамбы в Орске

Подтопленные территории в Орске (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Процесс разрушения дамбы в Орске продолжается, сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области, комментируя сообщения о новом прорыве.

«Это все та же дамба. Процессы разрушения тела дамбы — они идут, они неизбежны. Это не что-то новое. Это продолжение тех же процессов», — рассказали там.

О том, что вблизи поселка Лесоторговый в Орске Оренбургской области произошел очередной прорыв дамбы, сообщил ТАСС. Лесоторговый оставался одной из незатопленных территорий в Орске со стороны района Старый город.

В правительстве отметили, что администрация превентивно начала эвакуацию, как и во всех аналогичных случаях. «Везде заранее эвакуировали. Там, где понимали угрозу, просили людей начать эвакуироваться заранее. По сухой земле и без специальных средств», — добавили там.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу. Микрорайон стал одним из первых, где началась эвакуация жителей.

Дамба в Орске является насыпной. Она не является гидротехническим сооружением, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Плотина рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас уровень реки достигает примерно 9,6 м.

Очередной участок дамбы прорвался 6 апреля у улицы Борисоглебской. 7 апреля МЧС сообщало, что наиболее сложная обстановка с паводком в Орске сложилась в Ленинском районе и Старом городе.

В тот день «Орскнефтеоргсинтез» приостановил работу Орского НПЗ, единственного в Оренбургской области, из-за сильных паводков. Завод является крупнейшим активом «ФортеИнвеста». В предприятие входят около 30 производственных объектов. Производственная мощность НПЗ составляет 6 млн т нефтепродуктов ежегодно.

Вечером 7 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что из берегов выходит Елшанка, правый приток Урала, и призвал жителей эвакуироваться. К утру 8 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 872 см, притом что опасным считается 930 см. В Орске же уровень этой реки снизился на 9 см, до 963 см.

На фоне сложной обстановки в Орск для оказания помощи в борьбе с паводком прибыли российские военнослужащие — более 100 военных инженеров Ясненского ракетного соединения. Их задействуют в том числе и для работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области.

Росгидромет предупредил, что пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации следует ожидать не ранее 20 апреля.