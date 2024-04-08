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Потоп в Орске ,  
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Власти Орска объявили эвакуацию жителей поселка Лесоторговый

Власти Орска решили превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей поселка Лесоторговый, где есть угроза подтопления, сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения», — говорится в публикации. Автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3».

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Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на Урале, на следующий день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. С 7 апреля в регионе действует режим ЧС федерального характера.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

К утру 8 апреля в регионе остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. Уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. Стабилизацию ситуации стоит ждать не ранее 20 апреля.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

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Теги
Оренбургская область город Орск эвакуация паводок
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