Власти Орска объявили эвакуацию жителей поселка Лесоторговый

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Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей поселка Лесоторговый, где есть угроза подтопления, сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения», — говорится в публикации. Автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3».

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на Урале, на следующий день образовался еще один прорыв дамбы — у улицы Борисоглебской. С 7 апреля в регионе действует режим ЧС федерального характера.

К утру 8 апреля в регионе остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. Уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. Стабилизацию ситуации стоит ждать не ранее 20 апреля.