Минобороны: в Орск прибыли военнослужащие для помощи в борьбе с паводком

Для борьбы с паводком в Орске подключили военных

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Орск для оказания помощи в борьбе с паводком по просьбе губернатора Оренбургской области прибыли военнослужащие, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

В город приехали более 100 военных инженеров Ясненского ракетного соединения. Военнослужащие будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации местного населения. Военных также задействуют в работах по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.

В Орске затоплены 6,6 тыс. жилых домов и столько же приусадебных участков. В городе эвакуировали более 2 тыс. человек. Школы перевели на дистанционное обучение, Орский НПЗ приостановил работу во избежание экологических рисков, а местные больницы временно прекратили оказывать плановую помощь.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию из-за паводков. Ее возглавит министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию после прорыва дамбы в Орске критической. Он подчеркнул, что «все службы мобилизованы».