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Потоп в Орске ,  
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Уровень воды в Оренбурге приблизился к критической отметке на 16 см

Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале вырос на 16 см, до 872 см
Сюжет
Потоп в Орске
В Оренбурге уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Власти города сообщили, что из берегов выходит еще одна река. В регионе затоплены более 10 тыс. домов
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 16 см, сообщает мэрия города в телеграм-канале. На утро 8 апреля он составляет 872 см, а опасной считается отметка 930 см.

В Орске, где прорвало дамбу и сохраняется наиболее сложная в регионе ситуация, уровень Урала снизился на 9 см, до 963 см. Накануне мэр города Василий Козупица сообщил, что из берегов выходит еще одна река — Елшанка (правый приток Урала), и призвал жителей эвакуироваться.

В понедельник в большинстве районов Оренбургской области ожидается дождь.

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По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, по состоянию на вечер 7 апреля в 25 муниципальных образованиях подтоплены 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Орске затопило 6,6 тыс. жилых домов.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС, которому накануне придали федеральный статус. По словам губернатора Дениса Паслера, нынешний паводок стал «самым многоводным за всю историю наблюдений» в регионе. Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию критической. Как сообщили власти, ущерб инфраструктуре региона составил 21 млрд руб., а агропромышленному комплексу — 65 млн руб.

По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Оренбург город Орск паводки Оренбургская область
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