Рождаемость в Италии упала до минимума за 160 лет

Рождаемость в Италии упала до минимума с момента объединения страны в 1861 году

Показатели рождаемости в Италии достигли минимума за полтора века. Аналитики предсказывают, что население страны значительно сократится, а нагрузка на бюджет вырастет еще больше

Фото: Remo Casilli / Reuters

В 2022 году в Италии родились 393 тыс. детей, это минимальный показатель за всю полуторавековую историю государства, которое было объединено в 1861 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные национального статистического агентства Istat.

Число новорожденных в Италии сокращается ежегодно после кризиса 2008 года, такая динамика вызывает опасения, что стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на государственный бюджет. В Италии сейчас живут немногим менее 59 млн человек, а к 2070 году население республики снизится до 48 млн, следует из прогнозов Istat. При этом система здравоохранения страны уже страдает от нехватки специалистов, а итальянский госдолг составляет 135% от национального ВВП, это один из самых высоких показателей в Европе.

«У женщин просто рождается меньше детей. Некоторые из них решают остаться бездетными. Другие откладывают начало создания семьи, а когда приходит время, оказывается слишком поздно», — рассказала Мария Рита Теста, демограф римского Университета Луисс.

Она назвала ситуацию демографическим кризисом, указав, что прогнозы ранее предполагали восстановление показателей рождаемости с 1,3 ребенка на одну женщину до 1,5. По мнению Тесты, если показатели рождаемости не повысятся, то население Италии сократится еще более значительно.

Снижению рождаемости не помешали финансовые стимулы, организованные правительством Италии для улучшения демографии. В 2021 году правительство бывшего премьера Марио Драги разработало схему, согласно которой представляются ежемесячные пособия в размере €50–175 на каждого новорожденного в зависимости от доходов семьи, эти выплаты будут продолжать до достижения ребенка возраста 21 года либо финансовой независимости.

Экономисты полагают, что для повышения рождаемости потребуются более решительные меры, чем денежные выплаты, в частности — реформирование системы детских садов. Как пишет FT, имеющиеся в Италии ясли, детские сады и другие учреждения для дошкольного воспитания могут вместить только 26% возрастной группы этого возраста, тогда как целевой порог Евросоюза — 33%.

«Вы решаете завести ребенка не только за €50 в месяц. А если у вас есть возможность совмещать свою трудовую деятельность с обязанностями по уходу за ребенком», — указала Теста.

В России также сложилась крайне сложная ситуация с демографией, об этом говорил прошлым летом президент Владимир Путин и отмечали в Минздраве. По последним данным Росстата, за последние пять лет доля женщин, желающих иметь не более двух детей, выросла до 71,6%. При этом в марте в России впервые с осени 2021 года повысилась рождаемость — родились 104,2 тыс. детей, что на 417 младенцев (или 0,4%) больше, чем в том же месяце годом ранее.

«Одним из факторов увеличения числа родившихся могло стать смещение календаря рождений», — предположил в беседе с РБК научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов.

Он считает, что в первые месяцы этого года родились немало детей, которых планировали зачать еще в феврале-марте 2022 года, «но из-за шока после начала активных военных действий на Украине и последовавших санкций, скачка инфляции, резких колебаний курса рубля, острой неопределенности на рынке труда эти зачатия реализовались только в апреле 2022 года, когда финансово-экономическая ситуация в России относительно стабилизировалась».

