В Польше предупредили о кризисе из-за «демографического метеорита»

Польше не избежать демографического кризиса из-за увеличения процента пожилого населения: к 2055 году в стране сравняется число работающих и пенсионеров. Эксперты предупредили, что госдолг республики может составить почти 140% ВВП

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Население Польши стремительно стареет, и, если этой проблемой не заняться, ситуация станет национальной экономической проблемой, заявил президент Института государственных финансов Славомир Дудек, комментируя выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обзоре польской экономики на 2023 год. Об этом пишет Rzeczpospolita.

«Мы уже находимся в демографическом кризисе: за десятилетие количество поляков сократилось почти на 2 млн. Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — считает экономист.

Дудек призвал смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, низкую на уровне других стран ЕС, повысить пенсионный возраст и рождаемость. Он признал: «Хотя в последнем случае реальность неумолима: она показывает, что даже очень дорогостоящие программы не приносят ощутимых результатов».

Аналитики ОЭСР ранее указали на огромное давление на экономику Польши, один из составленных ими сценариев предусматривал неконтролируемый рост государственного долга к 2050 году до 138% от ВВП, сейчас национальный долг республики достигает 55%. Дудек пояснил, что в нынешних ценах это бы означало увеличение госдолга с 1,5 трлн злотых до 4 трлн злотых (с 25,6 трлн руб. до 68,3 трлн руб. — РБК).

Как пишет RP, на 100 работающих поляков в возрасте 24–64 лет приходилось в 2020 году 38,2 человека старше 65 лет — время выхода на пенсию. В 2025 году этот показатель вырастет до 45,6%, в 2030-м составит почти 50%, в 2050-м — 74,7%, а к 2070 году достигнет 90%.

Эксперты отметили, что власти Польши хотя и реагируют на потребности стареющего населения — растут расходы на пенсии, здравоохранение, социальный уход, образование для пожилых и меры по понижению бедности среди них, но не снижают расходы на общественную безопасность, оборону и другие статьи бюджета.

Польша может избежать резкого роста госдолга путем увеличения налогов и взносов, считают эксперты ОЭСР. Объем долга по отношению к ВВП может даже уменьшиться, если Варшава решится повысить пенсионный возраст до 67 лет для мужчин и женщин, увеличит уровень цифровизации экономики, чтобы ускорить темпы экономического роста.

Опасения аналитиков могут воплотиться в жизнь, если не предпринять меры, предупредил в беседе с RP главный экономист Федерации польских предприятий Лукаш Козловски. «Самое главное — начать обсуждать это сейчас. Эта проблема выходит за рамки политических разногласий, потому что демографический кризис на горизонте двух-трех десятилетий является фундаментальным вызовом как для государственных финансов, так и для экономики», — уверен он.

В Еврокомиссии прогнозируют, что примерно к 2055 году количество работающих поляков сравняется с числом граждан Польши старше 65 лет, а затем, вероятно, начнет снижаться. В стране еще недавно на трех человек, которые приносили доход бюджету, приходился один пенсионер.