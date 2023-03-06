В Польше предупредили о кризисе из-за «демографического метеорита»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Риелторы зафиксировали спад предложения новостроек в Москве Недвижимость, 14:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:33
Советник Пушилина заявил об оперативном окружении Артемовска Политика, 14:29
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:29
В конгрессе обвинили Китай в «запутывании фактов» о происхождении COVID Политика, 14:28
В Домодедове задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину Общество, 14:23
WhatsApp будет глушить звонки от мошенников и спамеров Life, 14:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:12
«Великая отписка»: почему модель подписки перестала быть выгодной Pro, 14:11
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 14:06
ПСБ профинансирует модернизацию энергетического комплекса Пресс-релиз, 14:04
Минобороны сообщило об уничтожении украинских Су-27 и МиГ-29 Политика, 14:04
Снуп Догг стал соучредителем платформы онлайн-трансляций на блокчейне Крипто, 14:03
МИД Сингапура заявил, что «дивиденды мира» после Второй мировой кончились Политика, 14:03
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

В Польше предупредили о кризисе из-за «демографического метеорита»

RP: эксперты предупредили о «демографическом метеорите» и кризисе в Польше
Польше не избежать демографического кризиса из-за увеличения процента пожилого населения: к 2055 году в стране сравняется число работающих и пенсионеров. Эксперты предупредили, что госдолг республики может составить почти 140% ВВП
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Население Польши стремительно стареет, и, если этой проблемой не заняться, ситуация станет национальной экономической проблемой, заявил президент Института государственных финансов Славомир Дудек, комментируя выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обзоре польской экономики на 2023 год. Об этом пишет Rzeczpospolita.

«Мы уже находимся в демографическом кризисе: за десятилетие количество поляков сократилось почти на 2 млн. Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — считает экономист.

Дудек призвал смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, низкую на уровне других стран ЕС, повысить пенсионный возраст и рождаемость. Он признал: «Хотя в последнем случае реальность неумолима: она показывает, что даже очень дорогостоящие программы не приносят ощутимых результатов».

Аналитики ОЭСР ранее указали на огромное давление на экономику Польши, один из составленных ими сценариев предусматривал неконтролируемый рост государственного долга к 2050 году до 138% от ВВП, сейчас национальный долг республики достигает 55%. Дудек пояснил, что в нынешних ценах это бы означало увеличение госдолга с 1,5 трлн злотых до 4 трлн злотых (с 25,6 трлн руб. до 68,3 трлн руб. — РБК).

Как пишет RP, на 100 работающих поляков в возрасте 24–64 лет приходилось в 2020 году 38,2 человека старше 65 лет — время выхода на пенсию. В 2025 году этот показатель вырастет до 45,6%, в 2030-м составит почти 50%, в 2050-м — 74,7%, а к 2070 году достигнет 90%.

Эксперты отметили, что власти Польши хотя и реагируют на потребности стареющего населения — растут расходы на пенсии, здравоохранение, социальный уход, образование для пожилых и меры по понижению бедности среди них, но не снижают расходы на общественную безопасность, оборону и другие статьи бюджета.

Читайте на РБК Pro
Как отразить в отчетности покупку уходящей из России иностранной компании
Из-за каких ошибок при ходьбе будут болеть спина и колени
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги

Польша может избежать резкого роста госдолга путем увеличения налогов и взносов, считают эксперты ОЭСР. Объем долга по отношению к ВВП может даже уменьшиться, если Варшава решится повысить пенсионный возраст до 67 лет для мужчин и женщин, увеличит уровень цифровизации экономики, чтобы ускорить темпы экономического роста.

Опасения аналитиков могут воплотиться в жизнь, если не предпринять меры, предупредил в беседе с RP главный экономист Федерации польских предприятий Лукаш Козловски. «Самое главное — начать обсуждать это сейчас. Эта проблема выходит за рамки политических разногласий, потому что демографический кризис на горизонте двух-трех десятилетий является фундаментальным вызовом как для государственных финансов, так и для экономики», — уверен он.

В Еврокомиссии прогнозируют, что примерно к 2055 году количество работающих поляков сравняется с числом граждан Польши старше 65 лет, а затем, вероятно, начнет снижаться. В стране еще недавно на трех человек, которые приносили доход бюджету, приходился один пенсионер.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша демографические показатели ОЭСР пенсионеры кризис
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Специалист Минздрава назвала «чрезвычайной» ситуацию с демографией
Общество
Аналитики оценили влияние «демографического следа» пандемии на экономику
Экономика
Moody’s предсказало замедление глобального роста из-за старения людей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter