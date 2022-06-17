Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России
В России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, и правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.
«Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная», — сказал президент.
Путин привел данные, согласно которым в России в апреле текущего года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года.
Он попросил правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми.
«Они (меры. — РБК) должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся», — сказал президент.
По словам Путина, речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, но и о настройке систем здравоохранения и образования под запросы семей.
Путин неоднократно говорил о демографической проблеме России. В прошлом году он заявил, что она приобрела системообразующий экономический характер. По словам Путина, пандемия осложнила решение этой проблемы.
В России уже действует ряд мер поддержки семей с детьми. Среди них маткапитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 тыс. руб.), единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб. Выдаются пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также полагается выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.