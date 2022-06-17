Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России

Правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» по поддержке семей с детьми, заявил президент России Владимир Путин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, и правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная», — сказал президент.

Video

Путин привел данные, согласно которым в России в апреле текущего года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года.

Он попросил правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми.

«Они (меры. — РБК) должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся», — сказал президент.

Читайте на РБК Pro Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro x The Economist Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Статьи Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию Инструкции Pro Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Статьи Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе «Бывший меня преследует»: когда речь идет о навязчивом работодателе Инструкции

По словам Путина, речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, но и о настройке систем здравоохранения и образования под запросы семей.

Путин неоднократно говорил о демографической проблеме России. В прошлом году он заявил, что она приобрела системообразующий экономический характер. По словам Путина, пандемия осложнила решение этой проблемы.

В России уже действует ряд мер поддержки семей с детьми. Среди них маткапитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 тыс. руб.), единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб. Выдаются пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также полагается выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.