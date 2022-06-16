Специалист Минздрава назвала «чрезвычайной» ситуацию с демографией
Женщины в России стали чаще рожать первого ребенка к 30 годам, а число женщин репродуктивного возраста снижается на 0,6% в год, ситуация является чрезвычайной. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
«Действительно, демографическая ситуация у нас чрезвычайная. Хочу к сказанному добавить, что помимо того, что у нас и снизилось число женщин репродуктивного возраста, по последним данным, по 0,6% в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей. Кроме того, и это большая проблема, у нас сместился пик рождаемости — то есть женщины начинают рожать первого ребенка лишь к 30 годам. Что это значит? Это значит, что уже существует определенное бремя болезней, и даже если женщина еще не страдает бесплодием, к сожалению, повышается риск и заболеваемости матерей, и заболеваемости рожденных детей», — сказала она.
Долгушина также добавила, что в структуре младенческой смертности неонатальная занимает почти 50%. «Если брать детей до года, то половина из них умирают в возрасте до 28 дней. Это следствие тех перинатальных материнских заболеваний и осложнений», — заключила она.
РБК направил запрос в Минздрав.
В августе 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить прирост населения России к 2024 году. Ожидаемой продолжительности жизни 75 лет президент поручил добиться к 2025 году.
Росстат составлял последний демографический прогноз (на период до 2036 года) в конце 2019 года, то есть перед пандемией COVID-19. По оценке ведомства, общая численность населения к началу 2036 года увеличится до 150,126 млн человек (71,075 млн мужчин и 79,051 млн женщин). Рост населения страны произойдет за счет того, что естественная убыль населения снизится с 249,3 тыс. до 21,3 тыс. человек, а миграционный прирост к 2035 году возрастет до 386,8 тыс. человек.
Предварительные результаты переписи населения, проведенного в конце 2021 года, были опубликованы в мае. Как следует из них, с 2010 года, когда проходила прошлая перепись, убыль жителей зафиксирована в трех федеральных округах — Дальневосточном (на 4,7%), Приволжском (на 3,2%) и Сибирском (на 2,2%). Итоговые данные с численностью населения каждого региона будут опубликованы в июне, а данные о половозрастном составе — в сентябре. По данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составляла 145,478 млн человек.