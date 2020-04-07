Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что глава Чечни просто уточнил, что ни о каком закрытии региона речи не идет, а транзитным потокам ничто не препятствует

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Кремле не видят противоречий в позициях председателя правительства России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о перекрытии административных границ регионов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не видим противоречия. Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет», — сказал Песков.

В понедельник, 6 апреля, Мишустин назвал закрытие границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым и призвал власти на местах не путать свои полномочия с федеральными. В тот же день Кадыров, объявивший ранее о приостановке движения всех видов транспорта через границу Чечни, написал в своем Telegram-канале, что власти республики никогда и не говорили о закрытии ее границ, а Мишустина ввели в заблуждение.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР [Чеченскую Республику]», — написал Кадыров. «Ну там же (у Мишустина. — РБК) речь, в основном, шла о закрытии границ в плане препятствия товарным потокам, транзитным перевозкам. В данном случае глава Чечни заверил, что эти все потоки не затрудняются и им ничто не препятствует», — прокомментировал дискуссию Песков.