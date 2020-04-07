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Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что глава Чечни просто уточнил, что ни о каком закрытии региона речи не идет, а транзитным потокам ничто не препятствует
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Кремле не видят противоречий в позициях председателя правительства России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о перекрытии административных границ регионов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не видим противоречия. Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет», — сказал Песков.

В понедельник, 6 апреля, Мишустин назвал закрытие границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым и призвал власти на местах не путать свои полномочия с федеральными. В тот же день Кадыров, объявивший ранее о приостановке движения всех видов транспорта через границу Чечни, написал в своем Telegram-канале, что власти республики никогда и не говорили о закрытии ее границ, а Мишустина ввели в заблуждение.

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ
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«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР [Чеченскую Республику]», — написал Кадыров. «Ну там же (у Мишустина. — РБК) речь, в основном, шла о закрытии границ в плане препятствия товарным потокам, транзитным перевозкам. В данном случае глава Чечни заверил, что эти все потоки не затрудняются и им ничто не препятствует», — прокомментировал дискуссию Песков.

Он также напомнил, что Путин своим указом дал руководителям регионов полномочия «на определение режима жесткости, который был в целом введен по стране» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«За два дня по территории Чеченской Республики проехало более 657 машин из разных регионов России. Это, если интересна реальная ситуация. Потоку грузов и пассажиров нет никаких препятствий. Наоборот, в последнее время иногородний транспорт чувствует себя более комфортно, так как местные водители находятся в режиме самоизоляции», — сообщил 7 апреля Кадыров.

2 апреля президент России Владимир Путин своим указом о расширении мер борьбы с COVID-19 предоставил губернаторам регионов страны дополнительные полномочия. В частности, указ разрешил им, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, до 30 апреля устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
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В тот же день полиция в Челябинской области сообщила, что на границах региона усилен контроль за передвижением автотранспорта и «все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания)». В Удмуртии также пообещали установить КПП и уделять на них особое внимание транспорту из соседних регионов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Рамзан Кадыров
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Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Политика
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