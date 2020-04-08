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Пандемия коронавируса ,  
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Основатели «Бессмертного полка» допустили отказ от шествия из-за вируса

В связи с угрозой коронавирусной инфекции координаторы «Бессмертного полка» планируют сосредоточиться, в первую очередь, на проведении онлайн-акций
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 акция «Бессмертный полк» в формате шествия колонн людей с портретами их предков-ветеранов в 2020 году почти наверняка проводиться не будет, рассказал РБК один из основателей движения и его координатор Сергей Колотовкин.

«Каких-то окончательных решений о том, будем проводить в оффлайн-режиме или нет, мы пока не получали, не слышали и не принимали. Но сейчас с вероятностью в 99,9% можно, наверное, сказать, что, скорей всего, «Бессмертный полк» в формате колонн с людьми проводиться не будет. В Москве, в Петербурге, в крупных городах в регионах тоже не будет. Даже более того — в регионах и городах, где нет коронавируса, мы будем давать рекомендации тоже не проводить шествия», — сказал он.

Вместо этого координаторы «Бессмертного полка», по словам Колотовкина, думают над проведением различных онлайн-акций. В качестве одного из вариантов обсуждается трансляция на сайт движения (moypolk.ru) опубликованных в социальных сетях постов с хэштегами #Бессмертныйполкдома или #мойполкдома.

«Если в этом году в каких то городах и селах будут проходить шествия, то будем отражать это, конечно. Но гораздо важнее нам, чтобы люди в этот день просто собрались семьей, достали портрет родственника, своего солдата, поговорили, вспомнили о нем. Чтобы это был день воспоминаний. И чтобы потом люди опубликовали в соцсетях не только портрет деда и рассказ о нем, а даже фотографию семьи — как вы провели этот день, как вы вспоминали», — пояснил Колотовкин.

Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж
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Впервые шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая 2012 года в Томске, тогда в нем приняли участие около 6 тыс. человек, которые пронесли 2 тыс. портретов ветеранов. В последующие годы акция стала проводиться в других городах России и за границей. В 2019 году общее число участников акций «Бессмертного полка» в России МВД оценило в 10 млн человек, при этом наиболее массовой акцией оказалось шествие в Москве, в котором приняло участие около 700 тыс. человек, в том числе президент Владимир Путин, прошедший по Красной площади с портретом своего отца.

Окончательного решения по поводу проведения 9 мая 2020 года парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войны властями России пока не принято, заявил 2 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
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Ранее источник РБК, близкий к администрации президента, а также источники в Минобороны сообщили, что в Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы из-за пандемии коронавируса. Среди альтернативных вариантов — проведение парада в традиционную дату, 9 мая, но без зрителей на трибунах, а также перенос мероприятия на осень, чтобы зрители могли принять в нем участие.

Авторы: Григорий Набережнов, Евгений Калюков
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