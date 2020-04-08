Основатели «Бессмертного полка» допустили отказ от шествия из-за вируса

В связи с угрозой коронавирусной инфекции координаторы «Бессмертного полка» планируют сосредоточиться, в первую очередь, на проведении онлайн-акций

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 акция «Бессмертный полк» в формате шествия колонн людей с портретами их предков-ветеранов в 2020 году почти наверняка проводиться не будет, рассказал РБК один из основателей движения и его координатор Сергей Колотовкин.

«Каких-то окончательных решений о том, будем проводить в оффлайн-режиме или нет, мы пока не получали, не слышали и не принимали. Но сейчас с вероятностью в 99,9% можно, наверное, сказать, что, скорей всего, «Бессмертный полк» в формате колонн с людьми проводиться не будет. В Москве, в Петербурге, в крупных городах в регионах тоже не будет. Даже более того — в регионах и городах, где нет коронавируса, мы будем давать рекомендации тоже не проводить шествия», — сказал он.

Вместо этого координаторы «Бессмертного полка», по словам Колотовкина, думают над проведением различных онлайн-акций. В качестве одного из вариантов обсуждается трансляция на сайт движения (moypolk.ru) опубликованных в социальных сетях постов с хэштегами #Бессмертныйполкдома или #мойполкдома.

«Если в этом году в каких то городах и селах будут проходить шествия, то будем отражать это, конечно. Но гораздо важнее нам, чтобы люди в этот день просто собрались семьей, достали портрет родственника, своего солдата, поговорили, вспомнили о нем. Чтобы это был день воспоминаний. И чтобы потом люди опубликовали в соцсетях не только портрет деда и рассказ о нем, а даже фотографию семьи — как вы провели этот день, как вы вспоминали», — пояснил Колотовкин.