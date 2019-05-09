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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,37%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
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Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
На Красной площади прошел парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади прошел парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Теги: мультимедиа, Парад Победы, 9 Мая, ВОВ
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