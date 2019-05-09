Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
...
USD
Бирж.
65,07
-0,34
EUR
Бирж.
72,86
-0,30
Brent
70,35
+0,34%
USD
Нал.
65,69
64,67
EUR
Нал.
73,60
72,42
USD
ЦБ
65,23
+0,01
EUR
ЦБ
73,09
+0,01
EUR/USD
1,1199
+0,0008
BTC/USD
Бирж.
6 254,50
+52,90
IMOEX
2 544,43
-0,81%
RTSI
1 233,05
-0,39%
DJIA
25 967,33
+0,01%
Nasdaq
7 943,32
-0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157
(+16,42%)
прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Купить
Alphabet $1 420
(+20,6%)
прогноз UBS к 04.02.20
Купить
Allergan $189
(+35,06%)
прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20
Купить
Ferrari $150
(+5,64%)
прогноз UBS к 01.03.20
Купить
Pfizer $48
(+18,37%)
прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20
Купить
Walt Disney $157
(+16,42%)
прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Купить
Alphabet $1 420
(+20,6%)
прогноз UBS к 04.02.20
Купить
Allergan $189
(+35,06%)
прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20
Купить
Ferrari $150
(+5,64%)
прогноз UBS к 01.03.20
Купить
Pfizer $48
(+18,37%)
прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20
Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23
(+0,01)
Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09
(+0,01)
Quote, 08 мая, 12:40
Гости парада Победы на Красной площади
Общество, 12:41
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в честь 9 мая
Общество, 12:36
Лукашенко в поздравлении на 9 мая напомнил о срыве ДРСМД
Политика, 12:30
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД
Политика, 12:14
Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
Общество, 12:09
Ветеран поблагодарил Путина за «операцию в Крыму»
Общество, 12:08
Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе
РБК и МегаФон, 11:42
Синоптики объяснили причину отмены воздушной части парада в Москве
Общество, 11:42
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
Политика, 11:36
Топилин заявил о начавшихся выплатах пострадавшим в авиакатастрофе SSJ100
Общество, 11:28
В Москве завершился парад Победы
Общество, 11:11
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Общество, 10:54
Назарбаев прибыл на парад Победы в Москве вместе с Путиным и Медведевым
Общество, 10:44
Федерация хоккея России вызвала игрока «Колорадо» в сборную перед ЧМ-2019
Спорт, 10:41
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Общество
,
12:09
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
На Красной площади прошел парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади прошел парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Теги:
мультимедиа
, Парад Победы
, 9 Мая
, ВОВ
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Подпишись
на нашу рассылку
Отбираем главные новости и объясняем, что они значат.
Пример письма
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
Реклама на РБК
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2019
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter