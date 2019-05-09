МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

В патриотической акции «Бессмертный полк» в различных городах России 9 мая приняли участие более 10 млн человек, подсчитали в МВД

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, всего на территории России в рамках акции «Бессмертный полк» прошло 3700 мероприятий. Общее количество участников в правоохранительных органах оценили в 10 млн.

Волк добавила, что безопасность во время празднования обеспечивали более 180 тыс. сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований и работники частных охранных организаций.

Одна из самых массовых акций прошла в Москве. На шествие «Бессмертного полка» вышли более 700 тыс. человек. Среди участников акции были в том числе президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.

В Санкт-Петербурге портрет родственников-фронтовиков нес исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Беглов. В Севастополе вместе с детьми-активистами колонну возглавила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Шествия прошли также в различных республиках бывшего СССР: в Армении, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии. Акции, аналогичные «Бессмертному полку», проходили на Украине, в Белоруссии, Германии, Болгарии, в странах Прибалтики.

В прошлом году МВД оценило общее число участников акции «Бессмертный полк» по всей стране в 10,4 млн человек. В Москве на улицы вышли более миллиона человек, что стало тогда рекордом.