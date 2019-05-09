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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,72%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Путин и Лановой прошли во главе колонны на акции «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз подряд принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин держал в руках портрет своего отца-фронтовика и прошел с ним во главе колонны по Красной площади. Рядом с президентом в том числе находились народный артист СССР Василий Лановой и автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов, уточняет ТАСС.

Фотогалерея 
Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В Москве шествие началось на Тверской улице и двинулось в сторону Кремля. Участники идут с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

Ранее на Красной площади прошел парад Победы, в котором участвовали более 13,6 тыс. военнослужащих. По площади также проехало 130 единиц техники. В своем поздравлении Путин заявил, что СССР стал «главным освободителем Европы».

Фотогалерея 
Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж


Помимо Путина на параде также присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава МИД России Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев.

Теги: Владимир Путин, Василий Лановой, «Бессмертный полк»
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