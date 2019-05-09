Путин и Лановой прошли во главе колонны на акции «Бессмертный полк»

Путин и Лановой прошли во главе колонны на акции «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз подряд принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин держал в руках портрет своего отца-фронтовика и прошел с ним во главе колонны по Красной площади. Рядом с президентом в том числе находились народный артист СССР Василий Лановой и автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов, уточняет ТАСС.

В Москве шествие началось на Тверской улице и двинулось в сторону Кремля. Участники идут с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

Ранее на Красной площади прошел парад Победы, в котором участвовали более 13,6 тыс. военнослужащих. По площади также проехало 130 единиц техники. В своем поздравлении Путин заявил, что СССР стал «главным освободителем Европы».