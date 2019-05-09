Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж

Среди участников шествия был и президент России Владимир Путин.

В Москве 9 мая около 500 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Люди с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по Красной площади, почтив память участников Великой Отечественной войны.

Участники акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади во время шествия в День Победы.

Президент России Владимир Путин во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади в День Победы.

Участники акции «Бессмертный полк» в Москве несут гигантскую георгиевскую ленту по Тверской улице.

Участники акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади во время шествия в День Победы.

Участники акции памяти «Бессмертный полк» во время шествия в День Победы на Тверской улице.

Участники акции «Бессмертный полк» в Москве.

Участники акции «Бессмертный полк» в Москве.

People take part in the Immortal Regiment march during celebrations of the Victory Day, marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2019.

Participants carry portraits of people, including Red Army soldiers, during the Immortal Regiment march during celebrations of the Victory Day, marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia May 9, 2019.