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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж

В Москве 9 мая около 500 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Люди с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по Красной площади, почтив память участников Великой Отечественной войны.

Среди участников шествия был и президент России Владимир Путин.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Участники акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади во время шествия в День Победы.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Президент России Владимир Путин во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади в День Победы.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве несут гигантскую георгиевскую ленту по Тверской улице.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Участники акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади во время шествия в День Победы.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Участники акции памяти «Бессмертный полк» во время шествия в День Победы на Тверской улице.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве.
Фото: Максим Шеметов / Reuters
People take part in the Immortal Regiment march during celebrations of the Victory Day, marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2019.
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Participants carry portraits of people, including Red Army soldiers, during the Immortal Regiment march during celebrations of the Victory Day, marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia May 9, 2019.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Участник акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади во время шествия в День Победы.
Теги: мультимедиа
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