Кремль заявил об обсуждении «разных вариантов» проведения парада Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Окончательное решение по поводу формы проведения парада на 75-летие Победы пока не принято, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений», — сказал Песков.

Ранее источник РБК, близкий к администрации президента России, а также источники в Минобороны сообщили, что в Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы из-за пандемии коронавируса. Среди альтернативных вариантов — проведение парада в традиционную дату, 9 мая, но без зрителей на трибунах, а также перенос мероприятия на осень, чтобы зрители могли принять в нем участие.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил «Комсомольской правде», что подготовка к параду Победы идет по плану. По его словам, нет никаких решений об изменении даты или формата проведения церемонии. Конашенков также заявил, что 1 апреля состоялась очередная тренировка.