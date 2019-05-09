В МВД оценили число участников акции «Бессмертный полк» в Москве

В шествии «Бессмертный полк» в Москве принимают участие около 700 тыс. человек. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Акция началась днем 9 мая на Тверской улице, участники в том числе прошли по Красной площади, где к шествию присоединился президент Владимир Путин. Как и другие, он нес портрет своего родственника-фронтовика — отца. Рядом с Путиным в том числе шел народный артист СССР Василий Лановой.

Помимо шествия в Москве в рамках празднования 9 Мая прошел парад Победы, в нем участвовали более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. В своем поздравлении Путин заявил, что СССР стал «главным освободителем Европы».