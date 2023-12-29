Рэпер Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ на «голой вечеринке»

Рэпер Vacio обжаловал штраф в ₽200 тыс. за пропаганду ЛГБТ на «голой вечеринке»

Николай Васильев (Vacio) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ в 200 тыс. руб., назначенный после мероприятия. Это следует из базы данных Лефортовского суда Москвы.

Васильев обжаловал штраф в тот же день, когда подавал жалобу на арест на 15 суток — 25 декабря, говорится в карточке дела. 26 декабря Мосгорсуд оставил арест Vacio в силе. Дата рассмотрения второй жалобы пока не назначена, уточнили «РИА Новости» в Лефортовском суде.

Vacio оштрафовали на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП) и арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) 22 декабря.

Поводом стало участие Vacio в вечеринке Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Мероприятие проходило в ночь с 20 на 21 декабря. Рэпер пришел на него в образе солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga.

Позднее Васильев извинился за свои действия и пояснил, что хотел «удивить» своим образом. Он подчеркнул, что никак не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России). Извинения принесли и другие участники вечеринки, в том числе сама Ивлеева.