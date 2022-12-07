Суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. В сентябре Мосгорсуд назначил ему одно из самых суровых наказаний — 22 года лишения свободы

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В среду, 7 декабря, Первый апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику по информационной политике главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, которому ранее Мосгорсуд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), передает «РИА Новости». Он был также оштрафован на 500 тыс. руб. и приговорен к двум годам ограничения свободы.

Сафронову вынесли один из самых строгих приговоров по делу о госизмене. Эта (275-я) статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Судья может назначить больший срок, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала РБК, что приговор журналисту Сафронову очень суровый. «Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сообщил он.

Президент Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума в начале сентября, сообщил, что приговор может быть обжалован, в том числе такое право есть у генерального прокурора: «Здесь вот генеральный прокурор есть — если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать. <...> А адвокаты осужденного всегда могут подать документы в соответствующие судебные инстанции».

По версии следствия, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. Ему вменили получение $248 тыс. от политолога Демури Воронина, также обвиняемого в госизмене. Кроме того, следствие утверждало, что приятель Сафронова Мартин Лариш — агент чешской разведки. Он работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности.

Сафронов отрицает свою вину и дважды оказывался от сделки со следствием. Он уверен в том, что уголовное преследование связано с журналистской работой. «Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд: после всех разговоров по обсуждаемым темам в «Коммерсанте» и «Ведомостях» выходили мои заметки», — отмечал журналист.