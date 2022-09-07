Путин напомнил о праве генпрокурора обжаловать приговор Сафронову

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Владимир Путин прокомментировал приговор бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, которого суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.

«Это журналист, этот человек получил такой срок <...> Ну я деталей не знаю <...> Контрразведка следила за ним несколько лет <...> все отфиксировала, суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько это справедливо с точки зрения срока, которое он поручил за это решение, я не берусь судить», — сказал президент на сессии ВЭФ.

После этого Путин сказал, что приговор можно обжаловать, в том числе такое право есть у генерального прокурора: «Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать». «А адвокаты осужденного всегда могут подать документы в соответствующие судебные инстанции», — напомнил президент.

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину в госизмене не признал и связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб.

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