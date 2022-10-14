Защите Сафронова предложили в апелляции цитировать протоколы по памяти
Адвокатам приговоренного к 22 годам колонии по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова из-за гостайны запретили делать выписки из протоколов судебных заседаний для подачи апелляции, пишет «Коммерсантъ». Секретными после приобщения к делу считаются даже ходатайства самих адвокатов.
«Гипотетически замечания на протоколы могут в два с лишним раза превышать текст их самих, поскольку сначала надо процитировать уже имеющийся текст и предложить свой вариант в соответствующей редакции определенного закона или статьи УК и УПК», — пояснил изданию адвокат Сафронова Даниил Никифоров. Защите предлагается цитировать протоколы по памяти, «своими словами», но адвокаты предполагают, что в таком случае апелляционная инстанция может отклонить документы из-за несоответствия текстов.
Как отмечает газета, сразу после оглашения приговора адвокаты Сафронова подали краткую апелляционную жалобу, а дополненную апелляцию планировалось подать позже, так как защита должна изучить мотивировочную часть приговора.
На чтение 380 листов протоколов защите отвели семь рабочих дней. По данным газеты, адвокатам предложили работать в зале суда со специально прошитым для предотвращения утечек ноутбуком. Однако они говорят, что у них есть идеи по обходу запретов, чтобы подготовить жалобы как полагается.
Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а после ухода из журналистики — советник главы «Роскосмоса». Его задержали в 2020 году, с тех пор он находился в СИЗО «Лефортово».
По версии ФСБ, журналиста в 2012 году завербовала чешская разведка, в 2017-м он передал им информацию «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», после чего эти данные получили США. Агентом чешской разведки следствие называет друга Сафронова Мартина Лариша, который с 2010 по 2012 год работал в Москве, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке дайджест о безопасности. В деле также упоминается имя политолога Демури Воронина (тоже обвиняется в гомизмене), который, по версии следствия, заплатил Сафронову за секретную информацию $248.
В марте этого года дело передали в суд. В Генпрокуратуре заявили, что в ходе следствия подтвердились факты оплачиваемого «выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации» в 2015-2019 годах.
В сентябре Мосгорсуд приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы (за вычетом двух лет, проведенных в СИЗО) и назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб. и два года ограничения свободы.
Сафронов не признает вину и дважды отказывался от сделки со следствием. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой.