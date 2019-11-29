Власти Приморья проведут опрос жителей о выходном дне 31 декабря

Власти Приморского края планируют провести опрос среди местных жителей, чтобы решить, делать 31 декабря выходным днем или нет. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

«Считаю, что этот вопрос нужно решать, учитывая мнение жителей нашего края», — сказал он. По его словам, в ближайшее время соответствующий опрос появится на сайтах администрации региона и муниципалитетов. Кожемяко добавил, что решение о том, будет ли этот день выходным или нет, будет принято согласно мнению большинства.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении 31 декабря выходного дня. Авторы инициативы утверждали, что, как показывает практика, если последний день года выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме из-за подготовки к Новому году. В нижней палате поддержали идею сделать 31 декабря выходным, предложив при этом сократить новогодние каникулы до двух-трех дней.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря нерабочие уже невозможно, так как правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.