В Москве посетителей трех ТЦ оштрафовали за отсутствие масок

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Полиция Москвы и сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды в трех торговых центрах — «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания», сообщил оперативный штаб.

В ходе проверки штрафы выписали 53 нарушителям, которые были без масок. Административные протоколы составили по ст. 3.18.1 столичного КоАП (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы). Штраф по ней составляет 4 тыс. руб.

Требование носить маски на работе и в общественных местах власти Москвы ввели 12 мая. В конце мая они сделали обязательным ношение масок и на улице. Это требование действовало до 13 июля, после чего стало лишь рекомендацией, однако в общественных местах, в частности в транспорте и торговых центрах, ношение средств защиты осталось обязательным.

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