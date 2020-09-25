В Москве из-за масок закрыли несколько магазинов Eurospar и «Пятерочка»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки из-за несоблюдения масочного режима в Москве закрыли шесть магазинов. Об этом, как передает оперштаб Москвы, сообщил заммэра Москвы и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В этих магазинах посетители и продавцы не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Среди них — магазины сетей «Пятерочка» и Eurospar.

Таким образом, по решению Роспотребнадзора из-за неношения масок у сотрудников и посетителей в Москве закрыли уже 49 магазинов.

РБК направил запрос в пресс-службу X5 Retail Group. РБК обратился за комментарием в компанию Spar Russia.

В пятницу, 25 сентября, Немерюк также рассказывал, что из-за отсутствия масок у клиентов и продавцов был оштрафован на 1 млн руб. Центральный универсальный магазин (ЦУМ). По его словам, всего штрафы были выписаны уже более 15 тыс. предприятий торговли. Накануне за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве закрыли несколько магазинов розничных сетей «Перекресток» и «Магнолия».