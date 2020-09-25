Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок

ЦУМ оказался одним из магазинов, оштрафованных за нарушение предписанных мер безопасности в Москве. В его случае штраф составил 1 млн руб.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве, продающий товары люкс, оштрафовали на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».

«Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ — был оштрафован более чем на 1 млн руб.», — цитирует его слова оперативный штаб в своем Telegram-канале.

РБК направил запрос в ЦУМ.

Ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей. Также ношение индивидуальных мер защиты обязательно в общественном транспорте. Проверка соблюдения мер безопасности ведется с помощью регулярных рейдов. Накануне Алексей Немерюк, рассказывая об итогах таких проверок, сообщил что в столице за нарушения были закрыты 43 крупных магазина, в их числе — часть сетевых магазинов «Перекресток» и «Магнолия».