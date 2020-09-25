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Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок

ЦУМ оказался одним из магазинов, оштрафованных за нарушение предписанных мер безопасности в Москве. В его случае штраф составил 1 млн руб.
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве, продающий товары люкс, оштрафовали на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».

«Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ — был оштрафован более чем на 1 млн руб.», — цитирует его слова оперативный штаб в своем Telegram-канале.

РБК направил запрос в ЦУМ.

В Москве закрыли часть сетевых магазинов за нарушение масочного режима
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ношение масок и перчаток остается обязательным в Москве как для сотрудников магазинов, так и для посетителей. Также ношение индивидуальных мер защиты обязательно в общественном транспорте. Проверка соблюдения мер безопасности ведется с помощью регулярных рейдов. Накануне Алексей Немерюк, рассказывая об итогах таких проверок, сообщил что в столице за нарушения были закрыты 43 крупных магазина, в их числе — часть сетевых магазинов «Перекресток» и «Магнолия».

Заболеваемость COVID-19 в России, снизившаяся летом, с середины сентября вновь начала расти. В Москве 24 сентября был зафискировано более 1 тыс. новых случаев болезни впервые с конца июня. Власти столицы рекомендовали работодателям с 28 сентября вновь начать перевод сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости. Пожилым людям рекомендовано не покидать дома без особой необходимости. 

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Ирина Парфентьева
ЦУМ Москва
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