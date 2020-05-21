В Москве сделают обязательным ношение масок и перчаток на вокзалах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 25 мая в Москве наличие масок и перчаток станет обязательным для посетителей всех объектов железнодорожной инфраструктуры — вокзалов, станций и пассажирских платформ, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

В своем блоге Собянин пояснил, что властям столицы поступало «много вопросов» о правилах масочного режима при проезде по железной дороге.

«Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — написал мэр.

В пресс-службе ОАО «РЖД» агентству городских новостей «Москва» сообщили, что рассматривают возможность оборудовать железнодорожные вокзалы России автоматическими системами измерения температуры у пассажиров.