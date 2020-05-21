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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве сделают обязательным ношение масок и перчаток на вокзалах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 25 мая в Москве наличие масок и перчаток станет обязательным для посетителей всех объектов железнодорожной инфраструктуры — вокзалов, станций и пассажирских платформ, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

В своем блоге Собянин пояснил, что властям столицы поступало «много вопросов» о правилах масочного режима при проезде по железной дороге.

«Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта», — написал мэр.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пресс-службе ОАО «РЖД» агентству городских новостей «Москва» сообщили, что рассматривают возможность оборудовать железнодорожные вокзалы России автоматическими системами измерения температуры у пассажиров.

Такая система уже работает на Ленинградском вокзале Москвы: бесконтактная инфракрасная система измерения температуры российского производства автоматически распознает и выделяет в сканируемом потоке людей с повышенной температурой. Таких пассажиров затем просят пройти измерение температуры тела «контактным методом». «Если повышенная температура подтвердится, пассажиру будет предложена госпитализация и осуществлен вызов скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

Масочный режим ввели в Москве с 12 мая. Жители города обязаны носить средства защиты органов дыхания и перчатки, в том числе при поездках в общественном транспорте. Эта мера необходима в связи с ослаблением режима введенных в столице из-за коронавируса ограничений и началом работы ряда промышленных предприятий, говорил ранее Собянин.

Помимо масок, жителей города также обязали носить в общественных местах и в транспорте защитные перчатки. Это нужно из-за того, что каждый день множество пассажиров прикасается в общественном транспорте к одним и тем же поручням и перилам.

Теги: Москва, вокзалы, маски
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