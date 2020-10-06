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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы исключили штрафы за проезд с заблокированными картами

Пожилые люди и школьники могут ездить на столичном общественном транспорте несмотря на временную отмену льгот. Но власти рекомендуют им не делать этого. Ранее мэр подписал указ о временной блокировке социальных карт
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей Москвы, чьи социальные карты были заблокированы, не будут штрафовать за поездки в общественном транспорте. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Речь о штрафах для физических лиц не идет. Но при этом никто не отменял обязательного ношения в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, масок и перчаток», — сказал он.

Данчиков отметил, что москвичи с заблокированными соцкартами могут передвигаться по городу, но власти настоятельно не рекомендуют им нарушать самоизоляцию.

Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Глава контрольного управления заявил также, что московская мэрия не планирует возвращать пропускной режим. Он отметил, что соблюдения гражданами уже введенных санитарных мер и ограничений будет достаточно для сдерживания распространения коронавируса.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о блокировке с 9 октября социальных карт школьников и граждан пожилого возраста для льготного проезда в общественном транспорте. У пенсионеров карты останутся заблокированными до 28 октября, у детей — до окончания школьных каникул 18 октября.

В Москве приостановят льготный проезд для пожилых и школьников
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

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В Москве в связи с ростом заболеваемости COVID-19 были введены ограничения рекомендательного характера: горожанам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также беременным и недавно родившим женщинам посоветовали уйти на самоизоляцию из-за риска заразиться.

Для столичных школьников продлили каникулы — они будут идти две недели вместо одной, с 5 по 18 октября. 6 октября в Москве был побит очередной рекорд по суточному приросту числа заразившихся — более 4 тыс. человек. Последний раз такие цифры были зарегистрированы в середине мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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