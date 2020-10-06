Власти Москвы исключили штрафы за проезд с заблокированными картами

Пожилые люди и школьники могут ездить на столичном общественном транспорте несмотря на временную отмену льгот. Но власти рекомендуют им не делать этого. Ранее мэр подписал указ о временной блокировке социальных карт

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жителей Москвы, чьи социальные карты были заблокированы, не будут штрафовать за поездки в общественном транспорте. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Речь о штрафах для физических лиц не идет. Но при этом никто не отменял обязательного ношения в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, масок и перчаток», — сказал он.

Данчиков отметил, что москвичи с заблокированными соцкартами могут передвигаться по городу, но власти настоятельно не рекомендуют им нарушать самоизоляцию.

Глава контрольного управления заявил также, что московская мэрия не планирует возвращать пропускной режим. Он отметил, что соблюдения гражданами уже введенных санитарных мер и ограничений будет достаточно для сдерживания распространения коронавируса.