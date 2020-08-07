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Экологи оценили слова Гейтса о превосходящей пандемию COVID-19 угрозе

Представители Greenpeace и WWF прокоментировали сравнение Биллом Гейтсом пандемии с процессом изменения климата на Земле и высказали разные точки зрения — от одобрения до несогласия
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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Говоря о том, что последствия кризиса, вызванного глобальным изменением климата, могут оказаться более тяжелыми, чем те, причиной которых была пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, основатель Microsoft Билл Гейтс не так уж неправ. Об этом заявил РБК руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.

«Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводит к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в том числе наводнениям, засухам, неурожаям, разрушению инфраструктуры, несчастным случаям, увеличению масштабов природных пожаров, волнам жары, загрязнению воздуха и связанным с этим случаям дополнительной смертности. Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность», — отметил Яблоков.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

4 августа Гейтс предупредил, что «какой бы ужасной ни была пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже». «Несмотря на то что сейчас весь мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться после пандемии, нам также необходимо действовать сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы», — написал основатель Microsoft в своем блоге.

Представитель Greenpeace согласен с тем, что борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии сейчас уделяется огромное внимание, что дает надежду на скорое решение проблемы, а вот для предотвращения опасных последствий изменения климата человечество по-прежнему делает недостаточно.

«Концентрация парниковых газов продолжает расти с беспрецедентной скоростью, растет глобальная температура, и с каждым годом мы видим все новые температурные рекорды (последний яркий рекорд — это практически 40-градусная жара в полюсе холода северного полушария — Верхоянске. — РБК), действия стран по переходу на низкоуглеродные технологии недостаточны», — отметил Яблоков. А между тем о минимизации негативных последствий изменения климата нужно заботиться уже сейчас и действовать так же решительно, как и в случае с COVID-19, иначе они станут более разрушительными.

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«Необходимо резко сократить выбросы парниковых газов во всех сферах деятельности, во всех секторах экономики, в том числе в энергетике и транспорте отказаться от использования ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, перейти на экономику замкнутого цикла и предотвратить образование отходов, сократить выбросы в сельском хозяйстве. Необходимо на всех стадиях производства и потребления сократить углеродный след», — убежден Яблоков.

Заведующая лабораторией биогеоценологии имени В.Н. Сукачева, кандидат биологических наук Юлия Курбатова разделяет мнение, что изменение климата может иметь катастрофические последствия для человечества. Однако сравнивать изменение климата с пандемией COVID-19, по ее словам, не очень корректно.

«Согласно прогнозам, эти процессы [изменения климата] будут увеличиваться и обостряться. Это понятно, мы это видим. Но это модельные расчеты, они имеют свои нечеткости. Будет ли увеличиваться количество негативных для человечества процессов, непонятно, точно сказать никто не может», — полагает Курбатова.

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Фото: Alan J Scullard / UIG / ТАСС

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин считает, что, сравнивая пандемию COVID-19 и глобальное потепление, Гейтс принципиально не прав.

«Вирус явился неожиданностью для всего мира. Это как если бы вылетел из-за бугра метеорит и по нам ударил. Глобальное изменение климата — вещь просчитываемая, постепенно приближающаяся к нам, давящая на нас. Это не что-то неожиданное, совершенно понятно, откуда оно взялось. Более того, понятно, что делать, причем делать заранее. Это не метеорит, а своего рода асфальтовый каток: если долго его подпирать плечом и останавливать, мы его остановим. Если нет, он на нас наедет», — объясняет Кокорин. По его словам, наиболее негативные последствия изменения климата придутся на вторую половину нынешнего века, а их тяжесть будет зависеть от того, по какому сценарию станут развиваться события.

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«Один приведет к повышению [средней по миру] температуры примерно на 4,5 градуса, другой — примерно на 2,5 градуса. Нужно сворачивать на умеренный сценарий, чтобы было не больше 2,5 градусов. Но даже при умеренном сценарии некоторые островные государства в Тихом океане прекратят существовать. То есть для наиболее уязвимых стран даже умеренный сценарий — это плохо. Для крупных, в том числе для России, он приемлемый. Европейские страны решили, что им это не подходит, они сейчас провозглашают «зеленый курс». Скорее всего, осознание [его необходимости] придет и в Россию, несколько позже мы тоже свернем на этот курс», — надеется Кокорин.

Авторы: Алена Прохоренко, Евгений Калюков
Теги: Билл Гейтс, глобальное потепление
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