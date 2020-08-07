Экологи оценили слова Гейтса о превосходящей пандемию COVID-19 угрозе

Представители Greenpeace и WWF прокоментировали сравнение Биллом Гейтсом пандемии с процессом изменения климата на Земле и высказали разные точки зрения — от одобрения до несогласия

Билл Гейтс (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Говоря о том, что последствия кризиса, вызванного глобальным изменением климата, могут оказаться более тяжелыми, чем те, причиной которых была пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, основатель Microsoft Билл Гейтс не так уж неправ. Об этом заявил РБК руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.

«Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводит к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в том числе наводнениям, засухам, неурожаям, разрушению инфраструктуры, несчастным случаям, увеличению масштабов природных пожаров, волнам жары, загрязнению воздуха и связанным с этим случаям дополнительной смертности. Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность», — отметил Яблоков.

4 августа Гейтс предупредил, что «какой бы ужасной ни была пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже». «Несмотря на то что сейчас весь мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться после пандемии, нам также необходимо действовать сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы», — написал основатель Microsoft в своем блоге.

Представитель Greenpeace согласен с тем, что борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии сейчас уделяется огромное внимание, что дает надежду на скорое решение проблемы, а вот для предотвращения опасных последствий изменения климата человечество по-прежнему делает недостаточно.