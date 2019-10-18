Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, таяние вечной мерзлоты напрямую влияет на ситуацию в экономике, а сумма ущерба будет расти

Александр Крутиков (Фото: Alan J Scullard / UIG / ТАСС)

Ежегодные потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют от 50 млрд до 150 млрд руб., а в дальнейшем сумма ущерба будет только расти. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Александр Крутиков.

По его словам, оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений. «Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — заявил Крутиков, назвав изучение вечной мерзлоты одним из приоритетов государства и одной из наиболее несправедливо забытых его задач.

«Как министерство, отвечающее за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие», — отметил замминистра.

В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, в котором предупредила о грядущем в ближайшие годы и десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты.

«Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия [выше доиндустриальных уровней], то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (3-4-метровой глубины) многолетней мерзлоты. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны», — отмечалось в документе.