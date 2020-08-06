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Пандемия коронавируса ,  
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Билл Гейтс предупредил о возможной катастрофе хуже коронавируса

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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Мир в будущем может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге написал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Он отметил, что мир потряс глобальный кризис, который привел к трагическому количеству смертей, заставил людей бояться выходить из дома и вызвал такие экономические трудности, с которыми прошлым поколениям сталкиваться не приходилось.

«Он продолжает оказывать влияние на весь мир. Очевидно, я говорю о пандемии COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису — изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — написал Гейтс.

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Общество
Билл Гейтс

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Билл Гейтс
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