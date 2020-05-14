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Пандемия коронавируса ,  
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Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

По словам бразильского эколога Давида Лапола, Амазония — это огромный резервуар вирусов, и человечеству лучше не испытывать удачу
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Фото: Bruno Kelly / Reuters

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола. По его словам, вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку.

«Амазония — это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу», — предупредил Лапола.

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По его словам, продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии. Последним из них, согласно основной версии, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, вызывающий ее вирус SARS-CoV-2 перешел к людям от животных, но каких именно, пока не ясно. Среди возможных хозяев вируса называли летучих мышей, панголинов и других животных.

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Фото: Drew Angerer / Getty Images

Лапола предупреждает, что Амазония с ее огромным биологическим разнообразием может стать крупнейшим источником новых вирусных инфекций.

«Это еще одна причина не использовать Амазонию столь нерационально, как сейчас», — утверждает он. По словам ученого, принципы хозяйственного освоения Амазонии необходимо пересмотреть, иначе мир рискует столкнуться с вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.

«Нам лучше не рисковать», — заключил эколог.

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Фото: Maja Hitij / Getty Images

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 4,3 млн, почти 300 тыс. человек умерло. Ранее агентство Moody’s сравнивало распространение COVID-19 с пандемией «испанки», как называли один из видов гриппа, в 1918–1919 годах было заражено более 500 млн человек, а число ее жертв оценивается в 50–100 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Бразилия, пандемия, вирус
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