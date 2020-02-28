Чубайс назвал позицию Греты Тунберг «фантастически значимой» для России

По словам главы «Роснано», действия экоактивистки существенно изменили сложившуюся в мире картину и в случае отказа заниматься реальным сокращением выбросов Россия получит тяжелейший удар по экспорту

Грета Тунберг (Фото: Ali Lorestani / TT News Agency / Reuters)

Появление Греты Тунберг привело к резкому изменению расклада сил в международной экологической повестке, ее действия стали одной из причин перелома, который пришелся на 2019–2020 годы, уверен глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Мое отношение к ней и к тому, что она делает, принципиально отличается от доминирующего в нашей стране. Я считаю, что это фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим. Оно настоящее, это явление. И Грета Тунберг настоящая», — сказал Чубайс в интервью телеканалу РБК.

Глава «Роснано» добавил, что «мощные политические силы» пытаются использовать 17-летнюю Тунберг в своих интересах, однако первоочередное значение имеют собственные мысли активистки.

«Она переломила картину», — сказал Чубайс, пояснив, что в предшествующую Тунберг «эру» существовали те, кто заявлял о недоказанности влияния антропогенного фактора на изменения климата, и те, кто считал, что экологической и прежде всего антиуглеродной тематикой нужно заниматься, но планируя действия на многие годы вперед.

«Вместо этой картины, состоящей из сторонников и противников, появилась третья позиция. Имя ей Грета Тунберг. Позиция, с одной стороны, абсолютно абсурдная, а с другой — фантастически значимая. Потому что она очень простая: «Что вы говорите там? К 35-му году, к 50-му году? Now! Немедленно! Сейчас! Сразу же! Нужно прекратить выбросы», — говорит Грета Тунберг. Это абсолютная нелепость, но сверхзначимая для расклада сил и меняющая его перспективы очень сильно», — отметил Чубайс.