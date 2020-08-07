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FT узнала о вывозе богачами золота из Гонконга из-за новых законов Китая

Вывоз золота из Гонконга начался еще в 2019 году, когда в городе проходили антиправительственные акции, но после принятия закона о национальной безопасности тенденция усилилась. За год инвесторы вывели около 10% золотых запасов
Золото GOLD $2 033,9 -1,07%
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Богатые жители Гонконга вывозят из автономного района КНР все больше золота в другие страны из-за нового закона о национальной безопасности, пишет Financial Times. Это началось еще в прошлом году на фоне антиправительственных протестов и с принятием закона в июле только усилилось.

Как сообщил Джошуа Ротбарт, глава гонконгской компании J Rotbart & Co, которая занимается операциями с золотом, за последние 12 месяцев инвесторы частного сектора перевезли около 10% своих золотых запасов из Гонконга в такие страны, как Сингапур и Швейцария.

«Многие клиенты теперь считают Гонконг более рискованным [для операций с золотом], чем другие страны», — отметил Ротбарт. По его словам, после принятия закона он зафиксировал «немедленную реакцию жителей Гонконга, которые просят хранить золото где-нибудь в другом месте».

Действия инвесторов вызваны тем, что они обеспокоены из-за угроз стабильности и верховенству права в Гонконге, считает аналитик по драгоценным металлам сингапурской компании BullionStar Ронан Мэнли.

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Вид на Люцернское озеро. Кантон Нидвальден, Швейцария

Инвесторы также опасаются возможного конфликта с властями КНР на фоне возможного роста напряженности в торговых отношениях США и Китая, заявил газете на условиях анонимности гонконгский сырьевой аналитик.

КНР — крупнейший потребитель золота в мире, но экспорт этого металла из страны ограничен, отмечает FT. Международным инвесторам и богатым жителям материкового Китая удобнее хранить золото в Гонконге. По словам Ротбарта, с принятием закона многие из его клиентов не видят разницы, где именно хранить запасы.

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31 июля цена золота на бирже Comex, входящей в группу Нью-Йоркской товарной биржи, впервые в истории превысила $2000 за унцию.

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге вступил в силу 30 июня. Он предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами, чтобы поставить под угрозу безопасность района.

Против принятия этой меры выступили Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия. Они посчитали, что это подорвет принцип «одна страна — две системы», который подразумевает сосуществование разных экономических и политических систем в рамках единого Китая. США ввели против КНР санкции и лишили Гонконг особого экономического статуса.

Прошлогодние протесты в Гонконге были связаны с планами властей принять поправки в закон, позволяющий экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. После многочисленных акций глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отозвала законопроект.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Гонконг, золото, драгоценные металлы, Китай
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