FT узнала о вывозе богачами золота из Гонконга из-за новых законов Китая

Вывоз золота из Гонконга начался еще в 2019 году, когда в городе проходили антиправительственные акции, но после принятия закона о национальной безопасности тенденция усилилась. За год инвесторы вывели около 10% золотых запасов

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Богатые жители Гонконга вывозят из автономного района КНР все больше золота в другие страны из-за нового закона о национальной безопасности, пишет Financial Times. Это началось еще в прошлом году на фоне антиправительственных протестов и с принятием закона в июле только усилилось.

Как сообщил Джошуа Ротбарт, глава гонконгской компании J Rotbart & Co, которая занимается операциями с золотом, за последние 12 месяцев инвесторы частного сектора перевезли около 10% своих золотых запасов из Гонконга в такие страны, как Сингапур и Швейцария.

«Многие клиенты теперь считают Гонконг более рискованным [для операций с золотом], чем другие страны», — отметил Ротбарт. По его словам, после принятия закона он зафиксировал «немедленную реакцию жителей Гонконга, которые просят хранить золото где-нибудь в другом месте».

Действия инвесторов вызваны тем, что они обеспокоены из-за угроз стабильности и верховенству права в Гонконге, считает аналитик по драгоценным металлам сингапурской компании BullionStar Ронан Мэнли.