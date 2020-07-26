Эксперты предрекли Гонконгу потерю статуса минимального налога на прибыль

В 2025 году Гонконг может утратить статус территории с самым низким в мире налогом на прибыль. Его место займет швейцарский кантон Нидвальден, прогнозируют эксперты

Вид на Люцернское озеро. Кантон Нидвальден, Швейцария (Фото: Guenter Fischer / imagebroker.com / Global Look Press)

Гонконг через пять лет потеряет статус территории с самым низким в мире корпоративным налогом, уступив место кантону Нидвальден в центре Швейцарии. Об этом говорится в исследовании «Индекс налогообложения», который провел Независимый швейцарский институт экономических исследований и консалтинга BAK Economics, сообщила газета Tages Anzeiger.

Такое может произойти, так как Швейцария проводит одну из самых значительных налоговых реформ за последние десятилетия, отмечает издание. В результате нее налоги на прибыль компаний резко снизятся сразу в нескольких кантонах страны, в особенности в Нидвальдене.

Если Гонконг не изменит своей налоговой системы, то уступит Нидвальдену статус региона с самым низким корпоративным налогом в 2025 году. По прогнозу экспертов, ставка налога на прибыль в швейцарском кантоне через пять лет снизится с нынешних 10,1 до 9,8%. В Гонконге она сейчас равняется 9,9%, следует из данных института по итогам 2019 года.

В рейтинге регионов с наименьшим корпоративным налогом за Гонконгом и Нидвальденом следуют еще три швейцарских кантона — Люцерн (10,3%), Аппенцелль-Аусерроден (10,3%) и Обвальден (10,9%). Пятое место с Обвальденом с такой же ставкой налога на прибыль делит Будапешт. Следом за ним в списке вновь идут еще семь швейцарских кантонов с корпоративным налогом от 11 до 13,3%. После них на 14-м месте находится Дублин с 13,8%.