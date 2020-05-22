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Британия и Канада выступили против усиления контроля Китая над Гонконгом

Накануне власти КНР заявили о планах принять закон о нацбезопасности в Гонконге. США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия осудили это намерение, посчитав, что оно поставит под угрозу принцип «одна страна — две системы»
Фото: Kin Cheung / AP
Фото: Kin Cheung / AP

Министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады обеспокоены намерениями Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге. Об этом говорится в совместном заявлении трех ведомств.

Принятие этого закона без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов полностью подорвет принцип «одна страна — две системы», считают дипломаты. Ведомства напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

Как проходили протесты в Гонконге
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В Гонконге проживают около 300 тыс. канадцев, сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это одна из причин, по которой Оттава хотела бы, чтобы в регионе продолжал действовать принцип «одна страна — две системы», отметил он.

Инициативу властей Китая раскритиковали и США. Так, госсекретарь Майк Помпео заявил об «одностороннем навязывании» закона о нацбезопасности Гонконгу, отметив, что он может серьезно повлиять на автономию района. По словам Помпео, действия Пекина, которые ударят по свободе Гонконга, «неизбежно повлияют» на отношение Вашингтона к статусу этой территории. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «жесткую реакцию» со стороны Штатов, если закон будет принят.

Брюссель также не поддержал инициативу Пекина. Евросоюз заинтересован «в сохраняющейся стабильности и процветании Гонконга по принципу «одна страна — две системы» и считает важным сохранение высокого уровня автономии района в соответствии с международными обязательствами, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции в Китай
Политика

О том, что в Гонконге «как можно скорее» нужно принять закон о нацбезопасности, власти материкового Китая заявили в середине апреля. По словам официального представителя Пекина в специальном административном районе, «насильственные протесты в прошлом году подорвали верховенство закона, процветание и стабильность» Гонконга. 22 мая закон внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине.

Зампред постоянного комитета ВСНП Ван Чен сообщил о намерении Пекина создать «правовые системы и механизмы правоприменения» для защиты нацбезопасности в Гонконге. «Учитывая ситуацию в Гонконге в настоящее время, необходимо предпринять усилия на государственном уровне для создания и совершенствования правовой системы», — заявил он. Как ожидается, закон примут до окончания ежегодной сессии ВСНП, которая продлится до 28 мая.

Как проходили протесты в Гонконге
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Полная версия документа еще не представлена, но эксперты опасаются, что его принятие нанесет «серьезный удар по свободе и автономии Гонконга», пишет Insider. По данным гонконгской South China Morning Post, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне — все то, что сильно беспокоило Пекин в последний год, во время антиправительственных протестов. Источник издания заявил, что материковый Китай пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности «с учетом политического климата», поэтому инициативу решил рассмотреть Пекин.

Гонконг — специальный административный округ КНР, а также один из крупнейших финансовых центров и торговых портов Азии и мира. Долгое время регион оставался под контролем Великобритании. Он стал британской колонией в 1841 году, после поражения Китая в Первой опиумной войне. Суверенитет над Гонконгом Пекин вернул только в 1997 году. Передача Китаю происходила на условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна — две системы», предполагавшем, что за территорией будут закреплены особые права. Действие автономного статуса истекает в 2047 году.

Прошлогодние протесты в Гонконге были связаны с планами правительства принять поправки в закон, позволяющий экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. После многочисленных акций глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект. Однако после этого забастовки не закончились, протестующие стали требовать политических реформ, включая изменение избирательной системы и амнистии для политзаключенных.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Гонконг, Китай
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