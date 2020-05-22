Британия и Канада выступили против усиления контроля Китая над Гонконгом

Накануне власти КНР заявили о планах принять закон о нацбезопасности в Гонконге. США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия осудили это намерение, посчитав, что оно поставит под угрозу принцип «одна страна — две системы»

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Министерства иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады обеспокоены намерениями Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге. Об этом говорится в совместном заявлении трех ведомств.

Принятие этого закона без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов полностью подорвет принцип «одна страна — две системы», считают дипломаты. Ведомства напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

В Гонконге проживают около 300 тыс. канадцев, сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это одна из причин, по которой Оттава хотела бы, чтобы в регионе продолжал действовать принцип «одна страна — две системы», отметил он.

Инициативу властей Китая раскритиковали и США. Так, госсекретарь Майк Помпео заявил об «одностороннем навязывании» закона о нацбезопасности Гонконгу, отметив, что он может серьезно повлиять на автономию района. По словам Помпео, действия Пекина, которые ударят по свободе Гонконга, «неизбежно повлияют» на отношение Вашингтона к статусу этой территории. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «жесткую реакцию» со стороны Штатов, если закон будет принят.