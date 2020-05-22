Британия и Канада выступили против усиления контроля Китая над Гонконгом

Брюссель также не поддержал инициативу Пекина. Евросоюз заинтересован «в сохраняющейся стабильности и процветании Гонконга по принципу «одна страна — две системы» и считает важным сохранение высокого уровня автономии района в соответствии с международными обязательствами, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
О том, что в Гонконге «как можно скорее» нужно принять закон о нацбезопасности, власти материкового Китая заявили в середине апреля. По словам официального представителя Пекина в специальном административном районе, «насильственные протесты в прошлом году подорвали верховенство закона, процветание и стабильность» Гонконга. 22 мая закон внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине.
Зампред постоянного комитета ВСНП Ван Чен сообщил о намерении Пекина создать «правовые системы и механизмы правоприменения» для защиты нацбезопасности в Гонконге. «Учитывая ситуацию в Гонконге в настоящее время, необходимо предпринять усилия на государственном уровне для создания и совершенствования правовой системы», — заявил он. Как ожидается, закон примут до окончания ежегодной сессии ВСНП, которая продлится до 28 мая.
Полная версия документа еще не представлена, но эксперты опасаются, что его принятие нанесет «серьезный удар по свободе и автономии Гонконга», пишет Insider. По данным гонконгской South China Morning Post, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне — все то, что сильно беспокоило Пекин в последний год, во время антиправительственных протестов. Источник издания заявил, что материковый Китай пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности «с учетом политического климата», поэтому инициативу решил рассмотреть Пекин.
Гонконг — специальный административный округ КНР, а также один из крупнейших финансовых центров и торговых портов Азии и мира. Долгое время регион оставался под контролем Великобритании. Он стал британской колонией в 1841 году, после поражения Китая в Первой опиумной войне. Суверенитет над Гонконгом Пекин вернул только в 1997 году. Передача Китаю происходила на условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна — две системы», предполагавшем, что за территорией будут закреплены особые права. Действие автономного статуса истекает в 2047 году.
Прошлогодние протесты в Гонконге были связаны с планами правительства принять поправки в закон, позволяющий экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. После многочисленных акций глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект. Однако после этого забастовки не закончились, протестующие стали требовать политических реформ, включая изменение избирательной системы и амнистии для политзаключенных.