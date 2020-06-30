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В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый властями Китая, официально вступил в силу. Об этом сообщили телерадиовещательная компания RTHK и газета The South China Morning Post.

Новый закон призван предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.

Документ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения:

  • для тех, чьи действия направлены на подрыв власти либо отделение Гонконга или другой части страны от Китая;
  • для тех, кто совершил теракт;
  • для тех, кто вступил в сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Также в Гонконге будут созданы специальные представительства органов госбезопасности КНР. В частности, в Гонконге появится Комитет национальной безопасности, подконтрольный китайскому правительству.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Гонконг, Китай
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