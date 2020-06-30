Политика , 30 июн, 19:41
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В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности
Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый властями Китая, официально вступил в силу. Об этом сообщили телерадиовещательная компания RTHK и газета The South China Morning Post.
Новый закон призван предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.
Документ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения:
- для тех, чьи действия направлены на подрыв власти либо отделение Гонконга или другой части страны от Китая;
- для тех, кто совершил теракт;
- для тех, кто вступил в сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Также в Гонконге будут созданы специальные представительства органов госбезопасности КНР. В частности, в Гонконге появится Комитет национальной безопасности, подконтрольный китайскому правительству.