В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый властями Китая, официально вступил в силу. Об этом сообщили телерадиовещательная компания RTHK и газета The South China Morning Post.

Новый закон призван предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.

Документ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения:

для тех, чьи действия направлены на подрыв власти либо отделение Гонконга или другой части страны от Китая;

для тех, кто совершил теракт;

для тех, кто вступил в сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Также в Гонконге будут созданы специальные представительства органов госбезопасности КНР. В частности, в Гонконге появится Комитет национальной безопасности, подконтрольный китайскому правительству.