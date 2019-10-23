Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции в Китай

Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного собрания проект закона об экстрадиции в материковый Китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или находящихся в розыске.

«Я официально объявляю об отзыве законопроекта», — заявил в среду, 23 октября, депутатам парламента Гонконга министр безопасности специального административного района Китая Джон Ли (цитата по Associated Press).

Предложение властей Гонконга узаконить выдачу в материковый Китай привело летом 2019 года к началу массовых волнений. В акциях протеста, участники которых требовали отзыва законопроекта, принимали участие сотни тысяч, а порой и миллионы жителей Гонконга, опасающихся, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему автономного региона.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе своего телеобращения объявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, однако к тому времени требования протестующих были значительно расширены.