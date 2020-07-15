Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации с Гонконгом

Президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга. Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, передает CNBC.

Закон предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Также президент подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса. «К Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю», — отметил президент. Он пояснил, что это означает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.

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