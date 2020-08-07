Адвокат полицейского из дела Голунова попросит допросить Колокольцева

Коврижкин также рассказал ТАСС, что расследование дела завершено и теперь стороны будут знакомиться с материалами. Первым к ознакомлению приступит Голунов как потерпевший, потом обвиняемые. Затем защита примет решение, просить ли отправить дело на доследование.
В конце июля Ляховец заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить уголовное дело в отношении Голунова, так как для прекращения дела не было проведено достаточно следственных действий.
В начале августа Коврижкин сообщил РБК, что следователи не устанавливали заказчика преследования Голунова. «Президент не давал такого поручения, он поручил только пятерых сотрудников посадить. Как я понимаю, никакого заказчика и не было», — прокомментировал свое утверждение адвокат.
Журналиста задержали в июне 2019 года подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Первоначально полицейские заявили, что у Голунова во время задержания был мефедрон, а на съемной квартире хранился кокаин.
11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено, с него сняли обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Как сообщил Колокольцев, это решение было принято по результатам нескольких экспертиз.
Сам Голунов связывал задержание со своей профессиональной деятельностью. В частности, он работал над расследованием о рынке похоронных услуг Москвы и о возможных скрытых бенефициарах этой деятельности.
После освобождения Голунова из МВД были уволены полицейские, принимавшие участие в его задержании. В декабре против них было возбуждено уголовное дело, в котором журналист был признан потерпевшим. Позже подозреваемых задержали, Ляховца арестовали в конце января.