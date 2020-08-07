Адвокат полицейского из дела Голунова попросит допросить Колокольцева

Алексей Коврижкин заявил, что будет ходатайствовать о вызове главы МВД в суд на допрос, так как министр может обладать информацией о заказчике дела против Голунова

Владимир Колокольцев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Адвокат одного из полицейских, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, Алексей Коврижкин заявил РБК, что намерен ходатайствовать о вызове на допрос в суд главы МВД Владимира Колокольцева.

Подзащитный Коврижкина — бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Следствие полагает, что он мог организовать подбрасывание наркотиков Голунову.

«Мы же все хотим узнать имя заказчика. Мы думаем, может быть Колокольцев обладает этой информацией. Мы будем ходатайствовать о его вызове в суд», — пояснил Коврижкин. Он сообщил, что ходатайствовал о допросе министра еще на стадии следствия, но в этом защите было отказано.

РБК направил запрос в МВД России.