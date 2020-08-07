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Адвокат полицейского из дела Голунова попросит допросить Колокольцева

Алексей Коврижкин заявил, что будет ходатайствовать о вызове главы МВД в суд на допрос, так как министр может обладать информацией о заказчике дела против Голунова
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Адвокат одного из полицейских, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, Алексей Коврижкин заявил РБК, что намерен ходатайствовать о вызове на допрос в суд главы МВД Владимира Колокольцева.

Подзащитный Коврижкина — бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Следствие полагает, что он мог организовать подбрасывание наркотиков Голунову.

«Мы же все хотим узнать имя заказчика. Мы думаем, может быть Колокольцев обладает этой информацией. Мы будем ходатайствовать о его вызове в суд», — пояснил Коврижкин. Он сообщил, что ходатайствовал о допросе министра еще на стадии следствия, но в этом защите было отказано.

РБК направил запрос в МВД России.

Адвокат сообщил об отсутствии заказчика дела против Голунова
Общество
<p>Иван Голунов</p>

Коврижкин также рассказал ТАСС, что расследование дела завершено и теперь стороны будут знакомиться с материалами. Первым к ознакомлению приступит Голунов как потерпевший, потом обвиняемые. Затем защита примет решение, просить ли отправить дело на доследование.

В конце июля Ляховец заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить уголовное дело в отношении Голунова, так как для прекращения дела не было проведено достаточно следственных действий.

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В начале августа Коврижкин сообщил РБК, что следователи не устанавливали заказчика преследования Голунова. «Президент не давал такого поручения, он поручил только пятерых сотрудников посадить. Как я понимаю, никакого заказчика и не было», — прокомментировал свое утверждение адвокат.

Журналиста задержали в июне 2019 года подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Первоначально полицейские заявили, что у Голунова во время задержания был мефедрон, а на съемной квартире хранился кокаин.

Предполагаемому организатору задержания Голунова предъявили обвинение
Общество
Игорь Ляховец

11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено, с него сняли обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Как сообщил Колокольцев, это решение было принято по результатам нескольких экспертиз.

Сам Голунов связывал задержание со своей профессиональной деятельностью. В частности, он работал над расследованием о рынке похоронных услуг Москвы и о возможных скрытых бенефициарах этой деятельности.

После освобождения Голунова из МВД были уволены полицейские, принимавшие участие в его задержании. В декабре против них было возбуждено уголовное дело, в котором журналист был признан потерпевшим. Позже подозреваемых задержали, Ляховца арестовали в конце января.

Авторы: Мария Лисицына, Екатерина Костина
Теги: Иван Голунов, ГУ МВД, Владимир Колокольцев, допрос
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