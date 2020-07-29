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Преследование Ивана Голунова ,  
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Предполагаемому организатору задержания Голунова предъявили обвинение

Игорь Ляховец
Игорь Ляховец (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Фигуранту дела журналиста Ивана Голунова Игорю Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Коврижкина.

Он отметил, что Ляховец не признал свою вину. «Насколько я понял, и остальным фигурантам также предъявили обвинение, расследование завершено», — добавил адвокат.

Ранее Ляховец занимал должность заместитель начальника отдела УВД по Западному административному округу столицы по контролю за оборотом наркотиков. Следствие считает его возможным организатором задержания Голунова.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения с него были сняты из-за отсутствия доказательств. Сам журналист считает, что наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности.

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В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в отношении пятерых полицейских, которые участвовали в задержании Голунова, открыто уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК России) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России).

Речь идет о бывших сотрудниках отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве — Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.

В январе этого года Басманный суд Москвы арестовал всех фигурантов дела. Голунов был признан потерпевшей стороной.

Теги: фигуранты дела, Иван Голунов, обвинение
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