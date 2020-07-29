Предполагаемому организатору задержания Голунова предъявили обвинение

Игорь Ляховец (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Фигуранту дела журналиста Ивана Голунова Игорю Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Коврижкина.

Он отметил, что Ляховец не признал свою вину. «Насколько я понял, и остальным фигурантам также предъявили обвинение, расследование завершено», — добавил адвокат.

Ранее Ляховец занимал должность заместитель начальника отдела УВД по Западному административному округу столицы по контролю за оборотом наркотиков. Следствие считает его возможным организатором задержания Голунова.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения с него были сняты из-за отсутствия доказательств. Сам журналист считает, что наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности.