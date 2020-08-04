Адвокат сообщил об отсутствии заказчика дела против Голунова

По словам адвоката одного из бывших полицейских Алексея Коврижкина, следователи и не искали заказчика. В то же время источник «Интерфакса» сообщил, что версия о наличии заказчика следователями прорабатывалась

Иван Голунов (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Подбросившие наркотики специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову полицейские не выполняли чей-то заказ, к такому выводу пришли следователи, проводившие расследование их действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Адвокат фигуранта дела бывшего полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин в разговоре с РБК подтвердил, что следователи не установили заказчика по уголовному делу Ивана Голунова.

«Они его и не устанавливали. Президент не давал такого поручения, он поручил только пятерых сотрудников посадить. Как я понимаю, никакого заказчика и не было», — объяснил он. По словам юриста, в качестве мотива преступления, которое инкриминируют полицейским, рассматривается желание продвинуться по службе. «Со слов Коновалова, они такой вывод сделали», — уточнил Коврижкин.

В то же время, по данным источника «Интерфакса», «версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования».

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует», — сообщил собеседник агентства. По его словам, мотивом действий обвиняемых следствие считает стремление к «продвижению по службе и корыстные побуждения».

Сторона защиты Ивана Голунова информации о не найденном заказчике не получала. «У меня пока нет такой информации. Подожду, когда мне официально это расскажут», — сообщил РБК Иван Голунов. «Это глупый вброс со стороны «Интерфакса», — заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.