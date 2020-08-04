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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат сообщил об отсутствии заказчика дела против Голунова

По словам адвоката одного из бывших полицейских Алексея Коврижкина, следователи и не искали заказчика. В то же время источник «Интерфакса» сообщил, что версия о наличии заказчика следователями прорабатывалась
Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Подбросившие наркотики специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову полицейские не выполняли чей-то заказ, к такому выводу пришли следователи, проводившие расследование их действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Адвокат фигуранта дела бывшего полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин в разговоре с РБК подтвердил, что следователи не установили заказчика по уголовному делу Ивана Голунова.

«Они его и не устанавливали. Президент не давал такого поручения, он поручил только пятерых сотрудников посадить. Как я понимаю, никакого заказчика и не было», — объяснил он. По словам юриста, в качестве мотива преступления, которое инкриминируют полицейским, рассматривается желание продвинуться по службе. «Со слов Коновалова, они такой вывод сделали», — уточнил Коврижкин.

В то же время, по данным источника «Интерфакса», «версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования».

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует», — сообщил собеседник агентства. По его словам, мотивом действий обвиняемых следствие считает стремление к «продвижению по службе и корыстные побуждения».

Сторона защиты Ивана Голунова информации о не найденном заказчике не получала. «У меня пока нет такой информации. Подожду, когда мне официально это расскажут», — сообщил РБК Иван Голунов. «Это глупый вброс со стороны «Интерфакса», — заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Голунов был задержан в начале июня 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее его отпустили и сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств вины. В декабре во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что в отношении пятерых полицейских, участвовавших в задержании Голунова, открыто уголовное дело.

Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж
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В январе 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве: Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), а также фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК России) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России).

30 июля Басманный суд продлил арест четверых задержанных — Уметбаева, Сергалиева, Феофанова и Ляховца — до 7 сентября. Пятый обвиняемый — Коновалов — еще в феврале был переведен под домашний арест, после того как «дал признательные показания.

Голунов подал иск на 5 млн руб. к задержавшим его экс-полицейским
Общество
Иван Голунов

Сам Голунов в середине июля подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, потребовав взыскать с них 5 млн руб.

Объясняя сумму иска, Голунов сказал, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы экс-полицейские вернули государству зарплату, которую получали за борьбу с наркоторговлей, которой на самом деле не занимались. «Однако такого механизма нет, поэтому в случае, если наш гражданский иск удовлетворят, я собираюсь отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов», — сообщил Голунов.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
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