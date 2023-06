Украинские власти заявили о затоплении почти 2 тыс. домов из-за плотины

Чуть меньше 2 тыс. домов затоплены из-за разрушений на Каховской ГЭС на правом берегу Днепра, сообщили местные власти. Эвакуировали из районов затопления почти полторы тысячи человек

Последствия обстрела Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплено 1852 дома, сообщил руководитель украинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин в Telegram. Эвакуированы 1457 человек из прибрежной зоны, большинство из района Корабел в Херсоне.

В целом, по его словам, интенсивность подтопления в Херсонской области уменьшается. «По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов», — сообщил Прокудин.

На левом берегу реки подтоплены порядка 2,7 тыс. домов, эвакуированы 1,3 тыс. человек, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Новую Каховку и остальную прибрежную территорию Днепра затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Киев, на левом — Москва, обе стороны проводят эвакуацию.

Почти полностью затопило город Алёшки на левом берегу, контролируемом Россией, затоплены Корсунка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, серьезно пострадала от наводнения Новая Каховка, где с крыш сняли более 900 местных жителей. В этом городе числятся пропавшими без вести семь человек с острова — пастухи. Власти рассчитывают, что их также эвакуировали. Власти Новой Каховки опубликовали фото, на которых видно, что вода постепенно отступает с некоторых улиц.

Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию, Киев считает, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергает обвинения и называет ситуацию «преднамеренной диверсией» Киева, связанной с наступлением армии Украины. Оба государства потребовали созвать заседание Совбеза ООН.

Плотина ГЭС была повреждена еще за неделю до ее разрушения, выяснили журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times. Они изучили спутниковые снимки плотины и пришли к выводу, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.