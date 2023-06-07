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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Украинские власти заявили о затоплении почти 2 тыс. домов из-за плотины

Глава украинской ОВА: из-за Каховской ГЭС на правом берегу подтопило 1852 дома
Чуть меньше 2 тыс. домов затоплены из-за разрушений на Каховской ГЭС на правом берегу Днепра, сообщили местные власти. Эвакуировали из районов затопления почти полторы тысячи человек
Последствия обстрела Каховской ГЭС
Последствия обстрела Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплено 1852 дома, сообщил руководитель украинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин в Telegram. Эвакуированы 1457 человек из прибрежной зоны, большинство из района Корабел в Херсоне.

В целом, по его словам, интенсивность подтопления в Херсонской области уменьшается. «По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов», — сообщил Прокудин.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На левом берегу реки подтоплены порядка 2,7 тыс. домов, эвакуированы 1,3 тыс. человек, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

Новую Каховку и остальную прибрежную территорию Днепра затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, которое произошло утром 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Киев, на левом — Москва, обе стороны проводят эвакуацию.

Почти полностью затопило город Алёшки на левом берегу, контролируемом Россией, затоплены Корсунка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, серьезно пострадала от наводнения Новая Каховка, где с крыш сняли более 900 местных жителей. В этом городе числятся пропавшими без вести семь человек с острова — пастухи. Власти рассчитывают, что их также эвакуировали. Власти Новой Каховки опубликовали фото, на которых видно, что вода постепенно отступает с некоторых улиц.

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Плотина ГЭС была повреждена еще за неделю до ее разрушения, выяснили журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times. Они изучили спутниковые снимки плотины и пришли к выводу, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.

Украинские власти заявили о затоплении почти 2 тыс. домов из-за плотины
Украинские власти заявили о затоплении почти 2 тыс. домов из-за плотины

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Каховская ГЭС Херсон наводнение затопление
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