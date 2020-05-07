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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

Всего с начала эпидемии в столице по официальным данным выявили более 92 тыс. случаев заражения. При динамике, которая наблюдается последние несколько дней, уже 8 мая число заболевших превысит 100 тыс., а умерших — 1 тыс. человек
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве скончался еще 51 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в столице умерли 956 пациентов с COVID-19.

Последние пять дней в Москве стабильно регистрируют более чем 5 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. За последние же сутки в городе выявили рекордное с начала эпидемии число новых заразившихся — 6703 человек.

По данным оперативного штаба на 7 мая, в столице зарегистрировано более 92 тыс. случаев заболевания. В московских больницах сейчас находятся 82,5 тыс. заразившихся, а 9,2 тыс. пациентов уже выздоровели.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин, однако, привел иную статистику. «Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тыс.», — сообщил мэр.

Днем 7 мая Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. В это время в столице останутся закрытыми кафе и рестораны, музеи, театры, школы, фитнес-клубы, а также предприятия торговли, сферы услуг и других непроизводственных отраслей. При этом мэр города сделал послабления для промышленных предприятий и строительных площадок — они возобновят работу с 12 мая. «В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями», — пояснил свое решение Собянин. По его словам, на стройках и в цехах гораздо проще обеспечить необходимый санитарно-эпидемиологический режим.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жителей Москвы мэр обязал с 12 мая в обязательном порядке носить перчатки и медицинские маски в общественном транспорте и заявил, что требования для людей, которые передвигаются по городу, необходимо ужесточать. По его словам, следующие шаги властей будут зависеть от поведения москвичей.

Авторы: Виктория Полякова, Михаил Юшков
Теги: Москва, коронавирус, смертность
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