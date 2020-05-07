В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

Всего с начала эпидемии в столице по официальным данным выявили более 92 тыс. случаев заражения. При динамике, которая наблюдается последние несколько дней, уже 8 мая число заболевших превысит 100 тыс., а умерших — 1 тыс. человек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве скончался еще 51 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в столице умерли 956 пациентов с COVID-19.

Последние пять дней в Москве стабильно регистрируют более чем 5 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. За последние же сутки в городе выявили рекордное с начала эпидемии число новых заразившихся — 6703 человек.

По данным оперативного штаба на 7 мая, в столице зарегистрировано более 92 тыс. случаев заболевания. В московских больницах сейчас находятся 82,5 тыс. заразившихся, а 9,2 тыс. пациентов уже выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин, однако, привел иную статистику. «Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тыс.», — сообщил мэр.