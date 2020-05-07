Собянин отложил отключение горячей воды в Москве до июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Горячую воду не будут отключать в столице до 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», — сказал мэр.

Он уточнил, что власти города не могут полностью остановить подготовку коммунальных служб и жилищного фонда к зиме, но профилактические мероприятия отложат.

По словам главы столицы, новые дома Москвы не нуждаются в отключении горячей воды. Такие работы будут проводиться только в зданиях «не очень хорошего» состояния. До 1 июля водоснабжение не будут перекрывать вне зависимости от того, в каком состоянии дом.