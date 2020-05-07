В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизировании ситуации, но отказался смягчать режим самоизоляции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальный суточный показатель с начала эпидемии.

В течение последних пяти дней в Москве стабильно выявляется более чем 5 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки. Общее число зараженных превысило 92 тыс., 905 человек умерли.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице выздоровевшими после коронавирусной инфекции были признаны 9227 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что рост числа выявленных случаев напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. «На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация тяжелых больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Оно находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации», — объяснил он.