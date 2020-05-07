Собянин обязал москвичей с 12 мая надевать маски при поездке в такси

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

При поездках в московских такси с 12 мая для пассажиров будут обязательны медицинские маски и перчатки. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.

«С 12 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси», — говорится в указе.

Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков ранее пояснил, что средства защиты будут обязаны носить как пассажиры, так и водители такси.

Ранее глава Москвы заявил, что с 12 мая в городе будет действовать обязательный масочный режим. Жители столицы должны надевать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания и перчатки при использовании общественного транспорта и во время посещения магазинов.