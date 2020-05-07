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Собянин обязал москвичей с 12 мая надевать маски при поездке в такси

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

При поездках в московских такси с 12 мая для пассажиров будут обязательны медицинские маски и перчатки. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.

«С 12 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси», — говорится в указе.

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Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков ранее пояснил, что средства защиты будут обязаны носить как пассажиры, так и водители такси.

Ранее глава Москвы заявил, что с 12 мая в городе будет действовать обязательный масочный режим. Жители столицы должны надевать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания и перчатки при использовании общественного транспорта и во время посещения магазинов.

Собянин объяснил, что новые правила связаны с открытием в столице строек и промышленных предприятий. Он указал, что после снятия части ограничений в городе вырастет поток людей, в том числе пассажиропоток в общественном транспорте. Для снижения риска заражения, по словам мэра, необходимо введение дополнительных мер.

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С 5 мая в столичном метрополитене начали устанавливать автоматы по продаже медицинских масок и перчаток. После полного оснащения пассажирам метрополитена будут доступны три вида продукции: маска за 30 руб., комплект перчаток за 20 руб., весь комплект из маски и перчаток — за 50 руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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