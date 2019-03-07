Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского»

Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского»

Бизнесмен утверждает, что часть отмытых средств ($176 млн) связана с делом аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее Браудер требовал наказать сотрудников эстонского отделения Danske Bank за отмывание $9 млрд

Уильям Браудер (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с «делом Магнитского». Об этом он сообщил в интервью шведскому телеканалу SVT.

«Мы выявили большое количество подозрительных транзакций, которые проходят через различные отделения Swedbank. Я хочу, чтобы банк сотрудничал с властями, но я бы также посоветовал им делать то, что делал Danske Bank, то есть немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом», — рассказал Браудер.

Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями подтвердило Bloomberg получение жалобы, она датирована 4 марта. Обвинения основаны на отдельных претензиях, которые связывают Swedbank с рядом сомнительных транзакций почти на $6 млрд.

В течение многих лет «преступники из стран бывшего Советского Союза» отмывали деньги через прибалтийские подразделения скандинавских банков, утверждает Браудер. Он попросил создать международную команду для проведения расследования против Swedbank и призвал проверить финский Nordea Bank Abp.

В 2008 году Сергей Магнитский был арестован, спустя год он умер в СИЗО «Матросская Тишина». Браудер уверен, что Магнитского преследовали из-за раскрытия схемы вывода средств из России.