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Финансы ,  
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Danske Bank объявил об уходе из России после скандала с отмыванием денег
Подозрения в легализации доходов через эстонское отделение датского Danske Bank привели к закрытию филиалов кредитной организации не только в Эстонии, но и в Литве, Латвии, а также в России
Фото: TT News Agency / Reuters

Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, а также в Эстонии, Литве и Латвии после подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение. Об этом сказано в сообщении банка, размещенном во вторник на сайте кредитной организации.

В заявлении приводятся слова временно исполняющего обязанности гендиректора Йеспера Нильсена. По его словам, банк признает, что «серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество». «Мы сожалеем, что покидаем Эстонию на этом фоне, но мы понимаем серьезность, с которой эстонская FSA (Financial Supervision Authority, финансовая инспекция) рассматривает это дело, и мы свернем оставшуюся деятельность по их требованию», — сказано в заявлении.

Финансы
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Прекращение деятельности в Латвии, Литве и России произойдет независимо от требований FSA и в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег, следует из сообщения. «Danske Bank решил закрыть все эти виды деятельности», — сообщил Нильсен.

В середине сентября на фоне скандала с отмыванием денег через эстонское отделение подал в отставку главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Банк тогда признал, что у его эстонского отделения есть подозрительные клиенты-нерезиденты, которые проводили сомнительные операции. В декабре минувшего года стало известно, что по делу об отмывании проходивших через банк крупных сумм было задержано десять человек. Все они бывшие сотрудники эстонского отделения Danske Bank, работавшие в подразделении, оказывающем услуги VIP-клиентам. В октябре минувшего года газета Financial Times писала, что в 2013 году Danske Bank помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании и один из ведущих в Северной Европе. Филиалы банка находятся более чем в десяти странах мира. В России Danske Bank работал с 2007 года​. У банка были офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Danske Bank A/S, отмывание денег
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